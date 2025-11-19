  1. Home
Tusk's Stellungnahme zu den Verursachern der Explosion einer Eisenbahnstrecke in Polen

19 November 2025 - 11:00
Der polnische Premierminister enthüllte, dass eine Reihe ukrainischer Staatsbürger eine Eisenbahnstrecke in diesem Land gesprengt haben.

Laut der Nachrichtenagentur Abna gab der polnische Premierminister Donald Tusk heute, am Dienstag, die Verursacher der Explosion einer Eisenbahnstrecke im Land bekannt.

Der polnische Premierminister behauptete diesbezüglich: „Ukrainische Staatsbürger, die mit russischen Geheimdiensten zusammenarbeiteten, haben eine Eisenbahnstrecke in Polen gesprengt.“

Donald Tusk lieferte keine weiteren Informationen zu diesem Sachverhalt.

Dies geschieht, während Warschau zuvor behauptet hatte, dass russische Geheimdienste in den Vorfall der Eisenbahnexplosion des Landes verwickelt seien.

Der Sprecher des polnischen Ministers für innere Sicherheit behauptete: „Alles deutet darauf hin, dass der Eisenbahnvorfall in Ostpolen auf Initiative der russischen Geheimdienste erfolgte und sein Hauptziel darin bestand, den Prozess der Hilfslieferungen an die Ukraine zu stören!“

Moskau hat bisher nicht auf diesen Vorwurf Warschaus reagiert.

