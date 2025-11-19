Netanjahus Prahlerei: Wir haben die iranische Achse von allen Seiten getroffen

Laut der Nachrichtenagentur Abna unter Berufung auf Sputnik sagte der Premierminister des zionistischen Regimes, Benjamin Netanjahu: „Wir haben den Iran angegriffen, und unsere Hand ist immer noch offen für weitere Angriffe.“

Er behauptete weiter: „In den letzten zwei Jahren haben wir die iranische Achse von allen Seiten getroffen, und unsere Arbeit ist noch nicht abgeschlossen, weitere Maßnahmen sind erforderlich.“

Der kriegstreiberische Premierminister des zionistischen Regimes erklärte: „Israel ist entschlossen, den Krieg an allen Fronten fortzusetzen.“

Netanjahu äußerte sich zur Verabschiedung der von den USA vorgeschlagenen Resolution zur Lage im Gazastreifen durch den UN-Sicherheitsrat und betonte, dass der US-Präsident Donald Trump in dieser Hinsicht erhebliche Anstrengungen unternommen habe.

Weiter forderte er die Entwaffnung der Hamas und ein Ende ihrer Präsenz im Gazastreifen und behauptete: „Wir reichen unseren Nachbarn, die bereit sind, die Beziehungen zu uns zu normalisieren, unsere Hand zum Frieden und laden sie ein, sich uns bei der Vertreibung der Hamas und ihrer Unterstützer aus der Region anzuschließen.“