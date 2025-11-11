Terroranschlag auf Offiziersakademie in Pakistan

Nach Angaben der Nachrichtenagentur ABNA unter Berufung auf „Dawn News“ gab die Öffentlichkeitsarbeit der pakistanischen Armee (ISPR) bekannt, dass heute, am Montag, bei einem Angriff auf die „Cadet Wana“-Akademie in Süd-Waziristan, während die Sicherheitskräfte in dieser Ausbildungseinrichtung eine Säuberungsaktion durchführten, mindestens zwei Terroristen getötet wurden.

Die Medienabteilung der Armee erklärte, dass der anfängliche Versuch der Terroristen, in das gesicherte Gelände einzudringen, durch die „wachsame und entschlossene Reaktion unserer eigenen Truppen“ vereitelt wurde.

Die Angreifer steuerten jedoch anschließend ein mit Sprengstoff beladenes Fahrzeug gegen das Haupttor der Offiziersakademie, wodurch dieses einstürzte und das angrenzende Gebäude beschädigt wurde.

Die Terroristen drangen daraufhin in das Ausbildungszentrum ein und „wurden im Verwaltungsblock der Akademie isoliert“.

Die Öffentlichkeitsarbeit der pakistanischen Armee fügte hinzu: „Unsere eigenen Truppen zeigten unerschütterlichen Mut und professionelle Überlegenheit und lieferten sich präzise Gefechte mit den Angreifern.“