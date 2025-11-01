  1. Home
  2. Perkhidmatan
  3. Afrika

Sieg der tansanischen Präsidentin bei den Wahlen mit fast 100% der Stimmen

1 November 2025 - 14:23
News ID: 1745193
Source: ABNA
Sieg der tansanischen Präsidentin bei den Wahlen mit fast 100% der Stimmen

Trotz blutiger Proteste in Tansania gab die Wahlkommission den Sieg der Präsidentin des Landes für eine dritte Amtszeit mit fast 100 % der Stimmen bekannt.

Laut der Nachrichtenagentur Abna unter Berufung auf Agence France-Presse (AFP) gab die Wahlkommission Tansanias nach mehrtägigen heftigen Auseinandersetzungen im Land erneut den absoluten Sieg der Präsidentin des Landes, Samia Suluhu Hassan, bei den Präsidentschaftswahlen für eine dritte Amtszeit in Folge bekannt.

Nach Angaben der Kommission hat Samia Suluhu Hassan 97,66% der Stimmen gewonnen.

Die Bekanntgabe des absoluten Sieges von Samia Suluhu Hassan mit fast 100% der Stimmen erfolgt vor dem Hintergrund gewaltsamer und blutiger Proteste, die vor drei Tagen in dem Land begonnen haben.

Laut Sputnik wird erwartet, dass die Amtseinführung von Suluhu nach Bekanntgabe der Endergebnisse heute, am Samstag, rasch stattfinden wird.

Your Comment

You are replying to: .
captcha