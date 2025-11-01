Sieg der tansanischen Präsidentin bei den Wahlen mit fast 100% der Stimmen

Laut der Nachrichtenagentur Abna unter Berufung auf Agence France-Presse (AFP) gab die Wahlkommission Tansanias nach mehrtägigen heftigen Auseinandersetzungen im Land erneut den absoluten Sieg der Präsidentin des Landes, Samia Suluhu Hassan, bei den Präsidentschaftswahlen für eine dritte Amtszeit in Folge bekannt.

Nach Angaben der Kommission hat Samia Suluhu Hassan 97,66% der Stimmen gewonnen.

Die Bekanntgabe des absoluten Sieges von Samia Suluhu Hassan mit fast 100% der Stimmen erfolgt vor dem Hintergrund gewaltsamer und blutiger Proteste, die vor drei Tagen in dem Land begonnen haben.

Laut Sputnik wird erwartet, dass die Amtseinführung von Suluhu nach Bekanntgabe der Endergebnisse heute, am Samstag, rasch stattfinden wird.