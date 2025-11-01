Nordkorea: Nukleare Abrüstung der Koreanischen Halbinsel ist eine „vergeblichen Illusion“

Laut der Nachrichtenagentur Abna unter Berufung auf die südkoreanische Nachrichtenagentur Yonhap bezeichnete Nordkorea am Samstag die Idee der nuklearen Abrüstung auf der Koreanischen Halbinsel als eine „vergebliche Illusion“ und einen „unerreichbaren Traum“.

Diese Äußerungen erfolgen nur Stunden, bevor die südkoreanische Regierung bekannt gab, dass der Präsident des Landes, Lee Jae-myung, das Thema mit dem chinesischen Präsidenten Xi Jinping erörtern werde.

Yonhap berichtete, dass das Treffen der beiden Staatsoberhäupfte heute (Samstag) am Rande des Asiatisch-Pazifischen Wirtschaftskooperationsgipfels (APEC) in der Stadt Gyeongju im Südosten Südkoreas stattfinden soll.

Das Präsidialamt Südkoreas erklärte ebenfalls, dass die Frage der nuklearen Abrüstung der Koreanischen Halbinsel einer der Schwerpunkte der Gespräche zwischen den beiden Präsidenten sein werde.

Zuvor hatte Reuters unter Berufung auf das US-Außenministerium berichtet, dass Washingtons Politik gegenüber Nordkorea weiterhin auf der nuklearen Abrüstung Pjöngjangs fokussiert sei.