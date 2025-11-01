Anzeige gegen israelischen Soldaten in Deutschland

Laut der Nachrichtenagentur Abna unter Berufung auf Ma’an gab die Hind Rajab Foundation bekannt, dass sie beim Generalbundesanwalt in Deutschland Anzeige gegen einen in Berlin lebenden israelischen Soldaten erstattet habe. Die Klage wurde wegen seiner Beteiligung am Verbrechen des Völkermords im Gazastreifen eingereicht.

Die Organisation betonte, sie fordere die Festnahme dieses israelischen Soldaten namens Elkana Wiedermann, da er im 94. Bataillon der Kfir-Brigade gedient habe.

Die Hind Rajab Foundation fügte hinzu, dass die eingereichte Klage auf zuverlässigen Beweisen und Dokumenten beruhe, da die von Wiedermann veröffentlichten Aussagen und Videos seine Beteiligung an der Folter palästinensischer Gefangener belegten. In einem Interview habe er den Einsatz von Hunden gegen palästinensische Gefangene zugegeben und die Behinderung der humanitären Hilfe für den Gazastreifen begrüßt.