Selenskyj: Die Lage an der Front im Krieg mit Russland ist absolut schwierig

Nach Angaben der Nachrichtenagentur Abna sagte Wolodymyr Selenskyj in seiner nächtlichen Videobotschaft unter Berufung auf den Erhalt eines Berichts von Generaloberst Olexandr Syrskyj, dem Oberbefehlshaber der Streitkräfte der Ukraine: „Die Achsen Pokrowsk, Lyman und andere Gebiete in der Region Donezk sowie die Grenzgebiete in den Regionen Sumy und Charkiw sind mit komplexen Bedingungen konfrontiert.“

Er forderte die Bürger der Ukraine auf, in den kommenden Tagen besonders auf Luftangriffswarnungen zu achten, und betonte, dass das Endergebnis des Krieges von der Widerstandsfähigkeit der ukrainischen Verteidigungs- und Sicherheitskräfte sowie den gemeinsamen Anstrengungen zur Erhaltung des Landes abhängt.