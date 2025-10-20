Laut der Nachrichtenagentur Abna unter Berufung auf die Nachrichtenagentur RIA Novosti erklärte Maria Sacharowa, die Sprecherin des russischen Außenministeriums, heute in ihrer Rede: Wir begrüßen die Waffenstillstandsvereinbarung zwischen Afghanistan und Pakistan.

Die Sprecherin des russischen Außenministeriums fuhr in diesem Zusammenhang fort: Moskau begrüßt die Waffenstillstandsvereinbarung zwischen Afghanistan und Pakistan. Die Bereitschaft Afghanistans und Pakistans zum Dialog und zur Lösung von Differenzen durch politische und diplomatische Mittel ist die Grundlage für die Wahrung des Friedens zwischen den beiden befreundeten Ländern und ein wichtiger Faktor für die Gewährleistung der regionalen Sicherheit.

Maria Sacharowa fügte dann hinzu: Moskau fordert Kabul und Islamabad auf, ihre Zusammenarbeit, unter anderem im Bereich der Terrorismusbekämpfung, auszubauen.

Das katarische Außenministerium hatte zuvor bekannt gegeben, dass Pakistan und Afghanistan während der ersten Gesprächsrunde in Doha eine sofortige Einstellung der Feindseligkeiten und die Etablierung eines Waffenstillstands vereinbart hätten.

Nach Angaben des katarischen Außenministeriums vereinbarten beide Seiten auch, Folgetreffen abzuhalten, um die Kontinuität des Waffenstillstands zu gewährleisten.

Das katarische Außenministerium äußerte in seiner Erklärung die Hoffnung, dass dieser Schritt zur Verringerung der Spannungen an der Grenze zwischen den beiden Bruderländern beitragen werde.