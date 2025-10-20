Nach Angaben der Nachrichtenagentur Abna unter Berufung auf Al Jazeera erklärte Kaja Kallas, die Außenpolitikchefin der Europäischen Union, heute, am Montag, in einer Rede im Rahmen der feindseligen Politik Brüssels gegen Moskau: Das neunzehnte Sanktionspaket gegen Russland wird nicht das letzte sein.

Die EU-Außenpolitikchefin fuhr in diesem Zusammenhang fort: Putin muss mit den Konsequenzen des Krieges gegen die Ukraine konfrontiert werden. Wir müssen die Sicherheitslage in der Schwarzmeerregion verbessern. Druck auf die Ukraine als Opfer auszuüben, ist kein richtiger Ansatz, da er den Aggressor ermutigt, seine Angriffe zu wiederholen. Wir wollen Russland unter Druck setzen, den Krieg in der Ukraine zu beenden.

Kaja Kallas bezog sich dann auf die anhaltenden Kriegsverbrechen der zionistischen Besatzer in Gaza und sagte, ohne dieses Regime zu verurteilen, in einer verbalen und populistischen Reaktion: Der Waffenstillstand in Gaza steht vor seiner ersten ernsten Prüfung. Wenn wir keine wirkliche Veränderung in Gaza sehen, wird die Sanktionsdrohung gegen Israel weiterhin auf dem Tisch liegen.