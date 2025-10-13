Trump: Der Gaza-Krieg ist beendet

Laut der Nachrichtenagentur Abna, die sich auf den Sender Al Jazeera beruft, sagte Donald Trump, der US-Präsident, nach seiner Abreise aus den USA und seiner Reise nach Sharm el-Sheikh in Ägypten, wo das indirekte Treffen zwischen der Delegation des israelischen Regimes und den Vertretern der palästinensischen Gruppen stattfindet, in einer neuen Äußerung: „Dies wird ein historischer Moment sein, und alle warten darauf.“

Er sagte, dass „der Krieg in Gaza beendet ist und die Waffenstillstandsvereinbarung Bestand haben wird.“

Trump fügte hinzu: „Zum ersten Mal haben sich alle auf ein Wort geeinigt, und das ist Frieden.“

In der Zwischenzeit berichtete das Radio der Armee des israelischen Regimes über eine Botschaft Trumps an die Knesset, in der es hieß: „Heute stehen wir kurz vor einer der größten diplomatischen Errungenschaften der Geschichte, und wir werden unsere Bemühungen nicht einstellen, bis wir einen vollständigen und dauerhaften Frieden erreicht haben.“

Trump behauptete in seiner Botschaft, ohne darauf einzugehen, dass die interventionistische Politik der USA der Grund für viele Instabilitäten in der Nahostregion ist: „Gemeinsam werden wir eine Zukunft voller Frieden und Wohlstand für Tel Aviv und die Region gestalten.“

In Fortsetzung seiner Behauptungen fügte er hinzu: „Bald wird ein Friedensrat für Gaza gegründet werden. Es wurden viele mündliche Zusicherungen bezüglich des Gaza-Abkommens gegeben.“

Der US-Präsident fügte hinzu: „Möglicherweise wird die Freilassung der Gefangenen etwas früher als geplant erfolgen.“

In Fortsetzung seiner behaupteten Worte sagte er: „Die Lage in Gaza wird gut voranschreiten.“

Der US-Präsident lobte die Rolle Katars und sagte, dieses Land verdiene Lob für seine Rolle im Gaza-Abkommen.

Netanjahu hat eine sehr gute Leistung erbracht!

Trump behauptete: „Meine Beziehung zu Netanjahu ist gut, und er hat eine sehr gute Leistung erbracht.“

Der US-Präsident sagte ferner: „Der Wiederaufbau Gazas muss sofort beginnen.“

Unter Wiederholung seiner Aussagen der letzten Monate, die darauf abzielen, eine „Iran-Angst“ zu schüren und eigene Erfolge zu betonen, behauptete er: „Ohne den Angriff auf den Iran wäre das Gaza-Abkommen in Gefahr gewesen, da Teheran Atomwaffen erworben hätte.“

Trumps Behauptungen erfolgen, obwohl iranische Beamte bei verschiedenen Gelegenheiten erklärt haben, dass Teheran eine friedliche Nutzung des nuklearen Wissens anstrebt und nicht beabsichtigt, Atomwaffen zu entwickeln.