Katar: Die Behandlung komplexer Themen in den Gaza-Verhandlungen wurde auf die Zukunft verschoben

Laut der Nachrichtenagentur Abna, die sich auf Ma'an beruft, betonte der Premierminister von Katar, Muhammad bin Abdulrahman Al Thani, dass die Vermittlerstaaten beschlossen hätten, die Behandlung komplexer Themen während der Gaza-Verhandlungen auf einen späteren Zeitpunkt zu verschieben.

Er fügte hinzu, dass dieser Schritt angesichts der mangelnden Bereitschaft der relevanten Parteien, diese Angelegenheiten unter den gegenwärtigen Bedingungen zu behandeln, erfolgte.

Der Premierminister von Katar sagte in einem Interview mit der „New York Times“: „Der Versuch, von Anfang an umfassende Verhandlungen zu führen, hätte dazu geführt, dass selbst der jetzige Fortschritt nicht erzielt worden wäre. Man muss Schritt für Schritt vorgehen, um verschiedene Themen zu behandeln.“

Er erklärte: „Eine der Hauptfragen, die aufgeworfen werden, ist die Zukunft der Waffen der Hamas. Der nächste Schritt muss auch auf die Bildung einer internationalen Truppe in Gaza abzielen.“