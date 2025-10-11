Al-Sisi: Der Wille zum Frieden hat über die Logik des Krieges in Gaza gesiegt

Al-Sisi sagte am Donnerstag in Scharm al-Schaich, die Welt sei Zeuge eines historischen Moments geworden, „in dem der Wille zum Frieden über die Logik des Krieges triumphiert hat. “

Nach zwei Jahren des Leidens und der Blockade in Gaza sei nun ein Abkommen zur Beendigung der Kämpfe und des Krieges erzielt worden.

Der ägyptische Präsident betonte, dieses Abkommen sei nicht nur das Ende eines Krieges, sondern öffne zugleich ein Tor der Hoffnung für die Menschen im Gazastreifen – auf eine gerechte und dauerhafte Zukunft. /