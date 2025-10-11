China will "spezielle Hafengebühren" für Schiffe aus den USA erheben

Laut dem Verkehrsministerium in Peking gilt die Gebühr für alle Schiffe mit US-Bezug, die chinesische Häfen anlaufen. Betroffen sind Schiffe unter US-Flagge sowie solche, die sich im Besitz oder Betrieb von amerikanischen Unternehmen oder Bürgern befinden. Die Maßnahme wurde am Freitag offiziell verkündet.

Die Gebühr beläuft sich zunächst auf 400 Yuan (48 Euro) pro geladene Tonne. Im April steigt sie auf 640 Yuan, anschließend soll es jährliche Erhöhungen geben. Jedes Schiff wird demnach pro Fahrt und jeweils im ersten chinesischen Anlaufhafen belastet, nicht jedoch bei jedem weiteren Anlegen. Die Gebühr muss maximal fünfmal pro Jahr entrichtet werden.

Diese Maßnahme ist eine Reaktion auf eine ähnliche Regelung in den USA, die auf eine unter Präsident Joe Biden eingeleitete Wettbewerbsuntersuchung zurückgeht. Ebenfalls ab dem 14. Oktober werden Schiffe chinesischer Unternehmen oder chinesischer Herstellung beim Anlegen in den USA zur Kasse gebeten.

Ein Sprecher des chinesischen Verkehrsministeriums bezeichnete die von Peking erhobenen Gebühren als „legitime Maßnahme zum Schutz der Rechte und Interessen chinesischer Reedereien”. „Wir fordern die US-Seite auf, ihre unrechtmäßigen Praktiken unverzüglich zu korrigieren und ihre ungerechtfertigte Unterdrückung der chinesischen Schifffahrtsindustrie einzustellen.”