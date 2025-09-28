Nach Angaben der Nachrichtenagentur ABNA unter Berufung auf Russia Today erklärte das südkoreanische Außenministerium, dass die Wiedereinführung der UN-Sanktionen gegen Iran voraussichtlich begrenzte Auswirkungen auf Seoul haben wird.

Das Ministerium betonte, dass Südkorea als verantwortungsvolles Mitglied der internationalen Gemeinschaft sich weiterhin an den Bemühungen zur friedlichen Lösung des iranischen Nuklearstreits und zur Stärkung des Friedens und der Stabilität in der Region beteiligen werde.

Das südkoreanische Außenministerium hob die Anstrengungen der Regierung hervor, mögliche Schwierigkeiten für koreanische Unternehmen zu mindern.

Es ist anzumerken, dass der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen zuvor unter dem Druck der USA den Resolutionsentwurf Russlands und Chinas ablehnte, der darauf abzielte, die Resolution 2231 zur Unterstützung des Atomabkommens mit Iran zu verlängern.

Zuvor hatten Großbritannien, Deutschland und Frankreich, indem sie die Islamische Republik Iran der Verletzung des Atomabkommens von 2015 (JCPOA) beschuldigten und unbegründete Behauptungen aufstellten, ohne den einseitigen Rückzug der USA aus diesem Abkommen im Jahr 2018 sowie die Verletzungen durch die europäischen Parteien zu erwähnen, im Einklang mit der amerikanischen Kampagne des „maximalen Drucks“ gegen Teheran, den 30-tägigen Prozess zur Aktivierung des Trigger-Mechanismus (Snapback) eingeleitet.