Dr. Pezeshkian: Die Anwendung des Snapback-Mechanismus und die Rückkehr der Sanktionen sind illegal

Nach einem Bericht der Nachrichtenagentur AhlulBayt (ABNA) erklärte Dr. Masoud Pezeshkian bei einem Treffen mit dem Generalsekretär der Vereinten Nationen, in dem er ihm für seine Bemühungen um die Herstellung des Friedens sowie für seine angemessenen Positionen bezüglich des Gaza-Krieges dankte: Leider ereignen sich die Verbrechen und der Völkermord in Gaza, während der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen keine Maßnahmen, nicht einmal in Form einer Verurteilung, zur Beendigung dieses Krieges ergriffen hat.

Der Präsident fügte hinzu, dass trotz der Erfüllung der Verpflichtungen durch den Iran und des Widerstands Russlands und Chinas gegen die Anwendung des Snapback-Mechanismus, dessen Umsetzung und die Rückkehr der Sanktionen eine unmoralische und illegale Handlung sei.

Dr. Pezeshkian äußerte die Hoffnung, dass der Generalsekretär seine Möglichkeiten nutzen werde, um diese Maßnahme zu verhindern.

Der UN-Generalsekretär wies seinerseits bei diesem Treffen auf seine Bemühungen und die der Vereinten Nationen hin, Israel zu verurteilen, um diesen Krieg zu stoppen, und stellte klar: Die Vereinten Nationen haben in dieser Zeit mehrere hundert ihrer Mitarbeiter in diesem Krieg verloren.

Guterres äußerte die Hoffnung, dass in den verbleibenden Tagen vor der Anwendung des Trigger-Mechanismus (Auslösemechanismus) für dieses Thema eine diplomatische Lösung gefunden werde und man nicht die Rückkehr der Sanktionen erleben müsse.