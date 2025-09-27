Unterzeichnung eines 25-Milliarden-Dollar-Abkommens zwischen Iran und Russland zum Bau von 4 neuen Kernkraftwerken

Nach einem Bericht der internationalen Nachrichtenagentur AhlulBayt (ABNA) wurde das Durchführungsabkommen über die Planung und den Bau von vier fortschrittlichen Kernkraftwerksblöcken der dritten Generation im Wert von 25 Milliarden US-Dollar in Sirik, Hormozgan, zwischen der Firma Iran Hormoz und der Firma Rosatom Project unterzeichnet.

Behrouz Kamalvandi, Sprecher der Atomenergieorganisation des Iran (AEOI), hatte zuvor unter Bezugnahme auf die Reise von Mohammad Eslami, dem Leiter der Organisation, nach Moskau erklärt: Das Globale Atomforum, das anlässlich des achtzigjährigen Bestehens der russischen Atomaktivitäten stattfand, bot Ingenieur Eslami und der ihn begleitenden Delegation Gelegenheit für zahlreiche Besuche in verschiedenen Atomindustrien Russlands. Im Zuge dessen fanden Verhandlungen und Vereinbarungen statt, insbesondere im Bereich des Baus größerer Kraftwerke als in Buschehr mit einer Kapazität von 1200 Megawatt, die insgesamt vier Blöcke mit einer Gesamtkapazität von fast fünftausend Megawatt im Süden des Landes umfassen.

Reise eines russischen Teams in den Iran Kamalvandi sagte: Das Thema der kleinen modularen Reaktoren (SMRs) ist ebenfalls von großer Bedeutung, da sich die Zukunft der Welt auf solche Kraftwerke zubewegt. Diese Kraftwerke sind modular aufgebaut und replizierbar. Wir können einen wichtigen Teil der Bautechnologie dafür von Russland erhalten. In diesem Zusammenhang wurde eine Absichtserklärung unterzeichnet, und es ist geplant, dass ein Team aus Russland für weitere Folgemaßnahmen in den Iran reist.

Er stellte klar: Insgesamt war dieser Besuch sehr erfolgreich und wird die Grundlage für eine weitere Ausweitung der Zusammenarbeit beim Bau großer und kleiner Kernkraftwerke sowie bei der Entwicklung anderer wissenschaftlicher Zweige der Nuklearindustrie, einschließlich Fusion und Herstellung von Radiopharmazeutika, legen. So Gott will, werden sich die Beziehungen zwischen den beiden Ländern in diesem Bereich in Zukunft weiter ausbauen.

Auch Mohammad Eslami, Leiter der Atomenergieorganisation des Iran, und Sergei Tisilyov, Energieminister Russlands, trafen sich und führten Gespräche, um die Interaktion, insbesondere in den Bereichen Atomenergie und Wirtschaft, auszubauen.

Bei diesem Treffen wurden Themen wie die Bereitstellung von Fazilitäten und die Förderung gemeinsamer Projekte, insbesondere im Bereich der Atomenergie, erörtert.

Eslami betonte in diesem Treffen ebenfalls die Bedeutung der strategischen Zusammenarbeit, und Tisilyov legte dem Leiter der AEOI einen Bericht über den aktuellen Stand der Aktivitäten der Gemeinsamen Kommission vor.