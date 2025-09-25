Armee des zionistischen Regimes gibt zu: 170 Angriffe auf Gaza an einem Tag

Laut der Nachrichtenagentur ABNA unter Berufung auf Al Jazeera hat die Armee des zionistischen Regimes zugegeben, in den letzten 24 Stunden mehr als 170 Angriffe auf verschiedene Ziele im Gazastreifen durchgeführt zu haben.

Medienquellen berichten, dass alle diese Angriffe gegen zivile Ziele in Gaza gerichtet waren und Menschen sowie Personen in Schlangen zur Entgegennahme von Hilfslieferungen zum Ziel hatten. In diesem Zusammenhang bombardierten die Zionisten letzte Nacht ein Haus der Familie Abu Dahrouj, das palästinensischen Flüchtlingen im Norden von Al-Zawayda im Zentrum des Gazastreifens Schutz bot. Bei diesem Angriff wurden 11 Menschen getötet und Dutzende weitere verletzt.

Auch heute wurden drei Palästinenser, die auf humanitäre Hilfe warteten, durch die Angriffe der Zionisten getötet.

Bei der Bombardierung eines Hauses der Wadi-Familie in der Nähe des jordanischen Krankenhauses westlich von Khan Younis wurden drei weitere Menschen getötet und mehrere verletzt.

Bei einem Raketenangriff von Hubschraubern des zionistischen Regimes auf ein Haus im Lager Nr. 2 Al-Nuseirat im Zentrum des Gazastreifens wurden mehrere Palästinenser verletzt.

Die Zionisten führten auch einen Luftangriff auf ein palästinensisches Haus in der Jaffa-Straße im Stadtteil Al-Tuffah in Gaza-Stadt durch.