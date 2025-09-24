Erneutes US-Veto gegen Waffenstillstand in Gaza ist ein Beweis für die Führungsrolle Washingtons im Krieg

Laut der Nachrichtenagentur AhlulBayt (Abna) sagte Sayyid Jamil Kazim, der Leiter des bahrainischen Al-Wifaq-Rats, dass die erneute Anwendung des Vetorechts durch die USA im Sicherheitsrat gegen einen Waffenstillstand und die Aufhebung der Belagerung von Gaza ein weiterer Beweis sei, der zur Liste der Aktionen Washingtons hinzugefügt wird und zeigt, dass Amerika die Führung in diesem Krieg innehat und die erste Verantwortung für all die Verbrechen des Völkermords trägt, die von den Vereinten Nationen bestätigt und vom zionistischen Regime ausgeführt werden.

Er bezeichnete die Politik der „Machtdiplomatie“, die die USA verfolgen, um das globale Gleichgewicht zu ändern und die Welt durch Kriege, Gewalt, Massaker, Blockaden und die Austrocknung lebenswichtiger Ressourcen in konfessionelle, ethnische und rassische Zonen zu teilen, als fruchtlos und erklärte, dass diese Politik keine Früchte tragen und früher oder später mit einer Niederlage, einer ewigen Schande und einem offensichtlichen Schaden für Amerika enden werde.