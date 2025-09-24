Erste Reaktion der Regierung auf Trumps beleidigende Rede gegen Iran bei den Vereinten Nationen

Laut der Nachrichtenagentur AhlulBayt (Abna) schrieb der Leiter des Informationsrates der Regierung unter Bezugnahme auf die jüngsten Äußerungen des US-Präsidenten: „Die Anschuldigungen des amerikanischen Präsidenten können die Realität nicht verbergen.“

Elias Hazrati schrieb in seinem Konto im X-Netzwerk unter Bezugnahme auf die jüngsten Äußerungen des US-Präsidenten: „Die Anschuldigungen des amerikanischen Präsidenten können die Realität nicht verbergen; heute sind die israelische Besatzung und der Staatsterrorismus die größte Bedrohung für den Weltfrieden und die Stabilität, die mit der umfassenden Unterstützung der USA fortgesetzt werden.“

„Die Welt hat nicht vergessen, dass das zionistische Regime in den letzten zwei Jahren mit Unterstützung Washingtons die größten Verbrechen der jüngeren Geschichte in Gaza begangen hat, und diejenigen, die Sicherheit beanspruchen, sind Komplizen bei der Ermordung von Kindern.“