Die nationale Einheit des Iran ist dieselbe wie die nationale Einheit vom 13. Juni; jeder ist verantwortlich.

Laut der internationalen Nachrichtenagentur AhlulBayt (Abna) nannte Seine Eminenz Ayatollah Khamenei, der Führer der Islamischen Revolution, in einer Fernsehansprache an das Volk die kontinuierliche Einheit und Geschlossenheit der iranischen Nation einen "Stahlfaust auf den Kopf des Feindes" und betonte, indem er den Grund erklärte, warum die ehrenhafte iranische Nation dem Druck und den Drohungen des Feindes, die nützliche Technologie der Urananreicherung aufzugeben, nicht nachgibt: "Verhandlungen, deren Ergebnis Amerika von Anfang an festlegt und diktiert, sind nutzlos und schädlich, denn sie machen den tyrannischen Feind gierig, um weitere Ziele aufzuzwingen, und wehren keinen Schaden von uns ab, und kein ehrenhaftes Volk und kein weiser Politiker würde solche Verhandlungen akzeptieren."

Zu Beginn seiner Rede gratulierte der Führer zum Beginn des Monats Mehr (September), dem Monat des Lernens und der Bildung und dem Beginn der Bewegung von Millionen junger Menschen, Teenagern und Kindern in Richtung Wissen und Können, und empfahl den Verantwortlichen des Landes, insbesondere den Verantwortlichen des Bildungsministeriums, des Wissenschaftsministeriums und des Ministeriums für Gesundheit und Behandlung, den Wert und die Bedeutung des außergewöhnlichen Talents der iranischen Jugend zu verstehen und dieses göttliche Geschenk zu nutzen.

Er verwies auf 40 Medaillen, darunter 11 Goldmedaillen, die iranische Schüler in den letzten 2 Monaten bei internationalen Wettbewerben gewonnen haben, und sagte: "Unsere Schüler haben trotz des 12-tägigen Krieges und der daraus resultierenden Herausforderungen den ersten Platz in der Welt in der Astronomie belegt und auch in anderen Disziplinen gute Platzierungen erreicht, genauso wie dieses Talent dazu führte, dass unsere Jugend in den letzten Tagen im Ringen so glänzte und zuvor auch im Volleyball und einigen anderen Sportarten Ehre erbrachte."

Der Führer verwies auch auf den Jahrestag des Märtyrertodes von Sayyid Hassan Nasrallah, dem großen Mujahid, und bezeichnete ihn als einen großen Schatz für die islamische Welt, den Schiismus und den Libanon und sagte: "Der Reichtum, den Sayyid Hassan Nasrallah geschaffen hat, einschließlich der Hisbollah, bleibt und wird fortbestehen, und man darf diesen wichtigen Schatz im Libanon und anderswo nicht vernachlässigen."

Seine Eminenz Ayatollah Khamenei ehrte das Andenken der Kommandeure, Wissenschaftler und anderer Märtyrer des 12-tägigen Krieges und sprach ihren Familien sein aufrichtiges und tief empfundenes Beileid aus, und konzentrierte die Hauptpunkte seiner Fernsehansprache an die Nation auf 3 Achsen: die Bedeutung der Einheit und Geschlossenheit der iranischen Nation im 12-tägigen Krieg und in der Gegenwart und Zukunft des Landes; die Erläuterung der Bedeutung der nützlichen Urananreicherung; und die Erklärung der festen und weisen Position der Nation und des Systems gegenüber den Drohungen Amerikas.

Bei der Erklärung der ersten Achse nannte er die Einheit der Nation den Hauptgrund für die Enttäuschung des Feindes im 12-tägigen Krieg und sagte: "Das Angreifen von Kommandeuren und einigen einflussreichen Persönlichkeiten war ein Mittel für den Feind, um mit Hilfe seiner Agenten Chaos und Unruhen im Land, insbesondere in Teheran, zu verursachen, wenn er es schaffen würde, die Menschen gegen die Islamische Republik auf die Straße zu bringen und durch die Störung der Angelegenheiten des Landes das System selbst anzugreifen und mit den späteren Plänen den Islam in diesem Land auszurotten."

Seine Eminenz Ayatollah Khamenei nannte die schnelle Ernennung von Nachfolgern für die Märtyrer-Kommandeure, die größere Standhaftigkeit und Moral der Streitkräfte und die geordnete Verwaltung des Landes als wirksame Faktoren für die Niederlage des Feindes, betonte jedoch, dass "die Nation das wirksamste Element für das Scheitern des Feindes war und mit ihrer Einheit und Geschlossenheit absolut nicht von den Forderungen des Feindes beeinflusst wurde und die Straßen mit Menschen füllte, jedoch gegen die Aggressoren und zur Verteidigung der Islamischen Republik".

Er verwies auf die Vorwürfe des Feindes an seine Agenten im Iran wegen ihrer Inkompetenz und Unfähigkeit und fügte hinzu: "Die Marionettenagenten des Zionismus und Amerikas hatten geantwortet, dass wir uns bemüht haben, aber die Menschen haben uns den Rücken gekehrt und die Verantwortlichen des Landes haben die Angelegenheiten verwaltet."

Der Führer nannte die Einheit und Geschlossenheit der Nation den Grund für das Scheitern der Pläne der Aggressoren und betonte: "Der wichtige Punkt ist, dass diese entscheidende Einheit immer noch besteht und sehr wirksam ist."

Er kritisierte diejenigen, die mit Anweisungen aus dem Ausland den Anschein erwecken wollen, dass die Einheit der Nation mit der Kriegszeit zusammenhing, und fügte hinzu: "Einige sagen, dass Meinungsverschiedenheiten allmählich auftreten und man durch die Nutzung ethnischer Spaltungen und politischer Differenzen die Menschen zu Unruhen und Chaos bringen kann, aber das ist eine reine Falschaussage."

Seine Eminenz Ayatollah Khamenei verwies darauf, dass alle ethnischen Gruppen des Landes stolz darauf sind, Iraner zu sein, und sagte: "Wir haben auch natürliche politische Differenzen, aber gegenüber den Tyrannen wird die gesamte Nation, ob heute oder morgen, wie ein Stahlfaust auf den Kopf des Feindes einschlagen."

Er nannte den heutigen Iran denselben Iran vom 13. und 14. Juni dieses Jahres und fügte hinzu: "In jenen Tagen zeigten die mit Menschen gefüllten Straßen und ihre kraftvollen Parolen gegen den verfluchten Zionisten und das verbrecherische Amerika die Geschlossenheit und Einheit der Nation, und diese Einheit besteht immer noch und wird auch weiterhin bestehen, und natürlich sind alle für ihre Erhaltung und Stärkung verantwortlich."

Im zweiten Teil seiner Rede an die Nation, der sich auf das häufige Vorkommen des Wortes "Anreicherung" in der politischen und externen Umgebung bezog, sagte der Führer: "Man muss verstehen, warum dieses Thema für die Feinde so wichtig ist."

Er lud Experten ein, die Aspekte und Vorteile der Anreicherung zu erläutern, und sagte: "Bei der Anreicherung wandeln Wissenschaftler und Spezialisten das Uran, das aus den Bergwerken des Landes gewonnen wird, mit komplexen und fortschrittlichen technischen Bemühungen in die sehr wertvolle Substanz des angereicherten Urans um, die viele Anwendungen in verschiedenen Bereichen und im Leben der Menschen hat."

Seine Eminenz Ayatollah Khamenei verwies auf die vielfältigen Anwendungen von angereichertem Uran in der Landwirtschaft, der Industrie und den Materialien, der Umwelt und den natürlichen Ressourcen, der Gesundheit und Behandlung, der Ernährung sowie in Forschung und Bildung und fügte hinzu: "Auch bei der Stromerzeugung ist die Verwendung von angereichertem Uran viel billiger und umweltfreundlicher, und Kernkraftwerke haben eine sehr lange Lebensdauer und zahlreiche Vorteile, weshalb viele entwickelte Länder Kernkraftwerke nutzen, während unsere Kraftwerke meist mit Benzin und Gas betrieben werden, was hohe Kosten verursacht."

Der Führer erklärte die Entstehung der Anreicherungsindustrie im Land und sagte: "Wir hatten diese Technologie nicht, und unsere Bedürfnisse wurden auch nicht von anderen gedeckt, aber mit den Bemühungen einiger entschlossener Manager und hochrangiger Beamter begannen wir vor 30 Jahren, und jetzt sind wir auf einem hohen Niveau bei der Anreicherung."

Er nannte das Ziel einiger Länder, auf 90 % anzureichern, die Herstellung von Atomwaffen und sagte: "Da wir keine Atomwaffen haben und unsere Entscheidung ist, diese Waffen nicht herzustellen und zu verwenden, haben wir die Anreicherung auf 60 % erhöht, was sehr gut ist."

Seine Eminenz Ayatollah Khamenei nannte den Iran eines der 10 Länder mit einer Anreicherungsindustrie unter mehr als 200 Ländern der Welt und sagte: "Neben der Weiterentwicklung dieser fortschrittlichen Technologie war die wichtige Arbeit unserer Wissenschaftler die Ausbildung von Arbeitskräften; so dass heute Dutzende von herausragenden Wissenschaftlern und Professoren, Hunderte von Studenten und Tausende von ausgebildeten Arbeitskräften in den mit dem Nuklearthema verbundenen Bereichen arbeiten und sich anstrengen; und der Feind glaubt, dass durch das Bombardieren einiger Anlagen oder die Drohung mit Bombenangriffen diese Technologie im Iran zerstört wird."

Er verwies auf jahrzehntelangen ergebnislosen Druck der tyrannischen Mächte, um das iranische Volk zur Kapitulation und das Land zur Aufgabe der Anreicherung zu zwingen, und betonte: "Wir haben uns nicht ergeben und werden uns nicht ergeben, und wir werden uns auch in keiner anderen Angelegenheit dem Druck beugen."

Der Führer sagte: "Die Amerikaner sagten früher, dass man keine hohe Anreicherung haben und die angereicherten Produkte aus dem Iran bringen sollte; aber jetzt beharrt die amerikanische Seite darauf, dass man überhaupt keine Anreicherung haben darf."

Er betonte: "Die Bedeutung dieser Tyrannei ist, dass Sie diese große Errungenschaft, die Sie mit Investitionen und unermüdlichen Anstrengungen erzielt haben, in Rauch aufgehen lassen sollen; aber die ehrenhafte iranische Nation wird das nicht akzeptieren und demjenigen, der es sagt, in den Mund schlagen."

In seiner dritten Anmerkung, die sich auf die unterschiedlichen Ansichten über "Verhandlungen mit Amerika" von Politikern bezog, sagte der Führer: "Einige halten Verhandlungen mit Amerika für nützlich, andere für schädlich; aber was ich im Laufe der Jahre verstanden und gesehen habe, sage ich dem lieben Volk, und ich bitte auch die Verantwortlichen und politischen Aktivisten, über diese Dinge nachzudenken und zu urteilen, basierend auf Wissen."

Seine Eminenz Ayatollah Khamenei sagte: "Es mag sein, dass in der Zukunft, zum Beispiel in 20 oder 30 Jahren, eine andere Situation entsteht, aber in der gegenwärtigen Situation sind Verhandlungen mit Amerika eine nutzlose Sache, die den nationalen Interessen absolut nicht hilft und dem Land keinen Schaden abwehrt, sondern große und manchmal irreparable Schäden nach sich zieht."

Bei der Erklärung der Nutzlosigkeit von Verhandlungen mit Amerika sagte er: "Die amerikanische Seite hat die Ergebnisse der Verhandlungen aus ihrer Sicht im Voraus festgelegt und erklärt, dass sie Verhandlungen wollen, deren Ergebnis 'die Einstellung der nuklearen Aktivitäten und der Anreicherung innerhalb des Iran' sein soll."

Der Führer nannte das Sitzen am Tisch solcher Verhandlungen die Annahme der Diktatur, des Zwangs und der Tyrannei der Gegenseite und fügte hinzu: "Jetzt hat er die Einstellung der Anreicherung gefordert, aber sein Stellvertreter sagte vor einigen Tagen, dass der Iran nicht einmal Mittel- und Kurzstreckenraketen haben sollte, das heißt, dass die Hände des Iran so gebunden und leer sein sollten, dass er, wenn er angegriffen wird, nicht einmal auf eine amerikanische Basis im Irak oder anderswo antworten kann."

Er nannte solche Erwartungen und Äußerungen der amerikanischen Verantwortlichen das Ergebnis des Unwissens über die iranische Nation und die Islamische Republik und der Unkenntnis über die Philosophie, Grundlage und den Weg des islamischen Iran und sagte: "Wie wir in Maschhad sagen, sind diese Worte größer als der Mund des Sprechers und nicht beachtenswert."

Nachdem er die Nutzlosigkeit von Verhandlungen mit Amerika erklärt hatte, ging Seine Eminenz Ayatollah Khamenei auf deren erhebliche Schäden ein und sagte: "Die Gegenseite hat gedroht, dass, wenn man nicht verhandelt, dies und jenes passieren wird. Die Annahme solcher Verhandlungen ist also ein Zeichen für die Anfälligkeit für Bedrohungen, Angst und das Aufgeben der Nation und des Landes angesichts der Bedrohung."

Er nannte die Kapitulation vor der Bedrohung durch Amerika die Ursache für die Fortsetzung seiner tyrannischen und endlosen Forderungen und fügte hinzu: "Heute sagen sie, dass wir dies und jenes tun werden, wenn Sie Anreicherung haben, und morgen werden sie das Vorhandensein von Raketen oder die Verbindung oder das Fehlen einer Verbindung mit einem bestimmten Land als Vorwand für Drohungen und den Zwang zum Rückzug nutzen."

Seine Eminenz Ayatollah Khamenei betonte: "Keine ehrenhafte Nation akzeptiert Verhandlungen, die von Drohungen begleitet werden, und kein weiser Politiker würde dies befürworten."

Der Führer nannte das Versprechen der Gegenseite, Zugeständnisse zu machen, wenn man ihre Forderungen annimmt, eine Lüge und verwies auf die Erfahrung des JCPOA: "Vor 10 Jahren haben wir ein Abkommen mit den Amerikanern geschlossen, wonach ein Nuklearproduktionszentrum geschlossen und angereicherte Materialien aus dem Land gebracht oder verdünnt werden sollten, um im Gegenzug die Sanktionen aufzuheben und das Dossier des Iran bei der Internationalen Atomenergie-Organisation zu normalisieren."

Seine Eminenz Ayatollah Khamenei fügte hinzu: "Ich sagte den Verantwortlichen damals natürlich, dass 10 Jahre eine lange Zeit sind, so lang wie ein ganzes Leben; warum akzeptieren Sie das? Sie sollten es nicht akzeptieren, aber sie haben es akzeptiert, aber auf jeden Fall ist heute, da diese 10 Jahre abgelaufen sind, unser Nukleardossier nicht nur nicht normalisiert worden, sondern die Probleme damit im Sicherheitsrat und bei der Agentur haben sich verschlimmert."

Er verwies auf Amerikas Wortbruch bei der Aufhebung der Sanktionen, seinen Austritt aus dem JCPOA und, wie es heißt, die "Zerreißung" des JCPOA, obwohl der Iran seine Verpflichtungen erfüllt hatte, und sagte: "Die Gegenseite ist so, und wenn Sie mit ihr verhandeln und ihre Forderungen akzeptieren, führt dies zur Kapitulation und Schwäche des Landes und zur Zerstörung der Ehre der Nation, und wenn Sie es nicht akzeptieren, werden wieder dieselben aktuellen Streitigkeiten und Drohungen bestehen."

Der Führer nannte es notwendig, die Erfahrungen des Landes, einschließlich der Erfahrung der letzten 10 Jahre, nicht zu vergessen, und fügte hinzu: "Ich beabsichtige derzeit nicht, das Thema mit den Europäern zu diskutieren, aber die Gegenseite, nämlich Amerika, hat in allem ihr Wort gebrochen und lügt, droht hin und wieder mit militärischen Aktionen und wenn sie die Möglichkeit hat, ermordet sie unsere Persönlichkeiten wie den lieben General Soleimani oder bombardiert unsere Zentren. Wie kann man mit einer solchen Partei mit Vertrauen und Zuversicht verhandeln und Vereinbarungen treffen?"

Seine Eminenz Ayatollah Khamenei betonte: "Verhandlungen mit Amerika über die Atomfrage und vielleicht auch andere Fragen sind ein absoluter Stillstand."

Er nannte Verhandlungen mit Amerika jedoch nützlich für dessen derzeitigen Präsidenten, da sie seine Drohungen als wirksam darstellen und den Iran an den Verhandlungstisch bringen, und sagte noch einmal: "Aber diese Verhandlungen sind für uns reiner Schaden und bringen keinen Nutzen mit sich."

Am Ende seiner Rede nannte der Führer den einzigen Weg zur Heilung und zum Fortschritt des Landes die Stärkung in allen militärischen, wissenschaftlichen, staatlichen, strukturellen und organisatorischen Aspekten und fügte hinzu: "Intelligente und aufrichtige Experten sollten Wege finden und verfolgen, um das Land zu stärken, denn wenn wir stark sind, droht die Gegenseite nicht einmal mehr."

Seine Eminenz Ayatollah Khamenei nannte das Vertrauen in Gott und das Vertrauen in die Imame, um göttliche Hilfe zu erhalten, als notwendig und fügte hinzu: "Wir müssen die Dinge vorantreiben, indem wir nationale Anstrengungen unternehmen, und mit Gottes Gnade wird dies geschehen."