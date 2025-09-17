Themen der Konsultationen zwischen „Putin“ und dem indischen Premierminister

Laut der Nachrichtenagentur ABNA, unter Berufung auf RIA Novosti, führten der russische Präsident Wladimir Putin und der indische Premierminister Narendra Modi heute, am Mittwoch, ein Telefongespräch.

In einer vom russischen Präsidialamt veröffentlichten Erklärung heißt es: „Der russische Präsident bezeichnete in diesem Telefongespräch die Beziehungen zwischen Indien und Moskau als auf Vertrauen und Freundschaft basierend.“

Der russische Präsident sagte auch: „Indien verfolgt unter der Führung von Modi eine unabhängige und souveräne Politik und hat gute wirtschaftliche Ergebnisse erzielt.“

Putin sprach in seinem Telefonat mit Modi auch über die Lage in der Ukraine.

Wladimir Putin und der indische Premierminister Narendra Modi diskutierten die Vorbereitungen für den Besuch des russischen Präsidenten in Neu-Delhi im Dezember.

Die beiden Seiten äußerten auch ihre Zufriedenheit über die erfolgreiche Entwicklung der aktuellen besonderen und privilegierten strategischen Partnerschaft zwischen Russland und Indien, zu deren Stärkung Narendra Modi einen bedeutenden persönlichen Beitrag leistet.