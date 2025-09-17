USA setzen vier irakische Widerstandsgruppen auf die Liste der Terrororganisationen

Laut der internationalen Nachrichtenagentur Ahl-e Bayt (ABNA) – gab das US-Außenministerium heute, am Mittwoch, bekannt, dass es vier irakische Widerstandsgruppen in die Liste der Terrororganisationen aufgenommen hat. Dies geschieht im Rahmen der Bemühungen Washingtons, dem Einfluss Irans im Nahen Osten entgegenzuwirken und die Bedrohung, die von den von Teheran unterstützten bewaffneten Gruppen für die US-Interessen ausgeht, einzudämmen.

Laut der Erklärung des Ministeriums sind die Gruppen „Harakat al-Nujaba“, „Kata'ib Sayyid al-Shuhada“, „Harakat Ansarullah al-Awfiya“ und „Kata'ib al-Imam Ali (a)“ von dieser Entscheidung betroffen. Die Erklärung des US-Außenministeriums besagt, dass diese Gruppen an terroristischen Aktivitäten beteiligt waren, die die Sicherheit der US-Truppen und ihrer regionalen Partner bedrohen, und eng mit der iranischen Revolutionsgarde „Quds-Einheit“ zusammenarbeiten; eine Einheit, die selbst ebenfalls auf der Terrorliste der USA steht. Das US-Außenministerium erinnerte auch daran, dass in der Vergangenheit ähnliche Gruppen, darunter „Kata'ib Hisbollah“ (seit 2009) und „Asa'ib Ahl al-Haq“ (seit 2020), ebenfalls als Terrororganisationen eingestuft wurden; Gruppen, die laut Washington finanzielle und militärische Unterstützung vom Iran erhalten und an blutigen Angriffen auf US-Truppen im Irak beteiligt waren.

