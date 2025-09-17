Scheich Naim Qassem: Israel wird fallen / Ihr Verwundeten seid die Pioniere, die das Banner von Imam Mahdi (aj) tragen werden

Nach Angaben der internationalen Nachrichtenagentur Ahl-e Bayt (ABNA) – nannte Scheich „Naim Qassem“, der stellvertretende Generalsekretär der libanesischen Hisbollah, in einer Videobotschaft anlässlich des ersten Jahrestages der Pager-Anschläge, die vom zionistischen Besatzungsregime im Libanon verübt wurden, die bei dieser Operation Verwundeten „Pioniere der Einsicht“ und den „wahren Herzschlag des Widerstandsweges“ und lobte ihre Standhaftigkeit, wobei er betonte, dass ihre Bemühungen heute wertvoller denn je sind.

Zu Beginn seiner Rede beschrieb der stellvertretende Generalsekretär der Hisbollah die Verwundeten der Pager-Anschläge und andere Verwundete als das Licht, das den Weg der Sicherheit leitet und das die Fortsetzung des Kampfes belebt.

Unter Verweis auf drei Hauptmerkmale dieser Verwundeten sagte er, dass das erste Merkmal die „Erholung und das Erheben über die Wunden“ wie bei Hazrat Abulfazl al-Abbas (a) sei; das zweite sei „Einsicht und das erneute Aufstehen mit Hoffnung auf die Zukunft“, was den Weg klar und eindeutig vor ihren Augen hält; und das dritte sei die „fortgesetzte Präsenz auf dem Schlachtfeld“, entgegen dem Ziel des zionistischen Feindes, der ihre Fähigkeiten lahmlegen wollte.

Scheich Naim Qassem, der sich an die Verwundeten dieses Verbrechens des zionistischen Regimes wandte, fügte hinzu: „Der Feind wollte eure Fähigkeiten zerstören und euch aus dem Kampf drängen, aber jetzt seid ihr mit mehr Kraft und Energie in den Kampf getreten.“

Scheich Naim Qassem betonte, dass diese Verwundeten die „vollständige Botschaft des Islam“ tragen und Anhänger der Wilayah und der Linie von Imam Khomeini (r) und Imam Khamenei sind und eine strahlende Zukunft unter dem Banner von Imam Mahdi (aj) suchen.

Der stellvertretende Generalsekretär der Hisbollah sagte: „Wisst, Israel wird fallen; denn der Widerstand wird bis zur Befreiung fortgesetzt, und dieser Sieg ist gewiss.“

Diese Botschaft endete mit Grüßen und Gebeten für alle Verwundeten und dem Wunsch nach einem Sieg des Widerstands.