Maduro: Die USA streben einen Regimewechsel in Venezuela an

Laut der Nachrichtenagentur ABNA unter Berufung auf den Sender Al Mayadeen erklärte der venezolanische Präsident Nicolás Maduro, dass es zwischen seinem Land und den Vereinigten Staaten „keinerlei Spannungen“ gebe und das, was geschehe, eine „offene Aggression der USA gegen sein Land“ sei.

Er fügte hinzu: „Sie [die Amerikaner] versuchen, das politische System Venezuelas zu ändern und ein Modell einer unterwürfigen Regierung zugunsten der Interessen der amerikanischen Oligarchie aufzuzwingen.“ Maduro betonte: „Niemand wird Venezuela demütigen können, und wir werden niemals zulassen, dass das amerikanische Imperium unser Volk erniedrigt.“