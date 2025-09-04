Die Ermordung jemenitischer Staatsmänner ist ein Zeichen der Feigheit Tel Avivs; Überraschungen warten auf die Besatzer

Laut der Nachrichtenagentur ABNA sagte der palästinensische Autor und Journalist sowie Chefredakteur der elektronischen Zeitung "Rai al-Youm", Abdul Bari Atwan, in einem Interview mit dem Sender "Al-Masirah", dass die Verbrechen des zionistischen Feindes gegen das jemenitische Volk ein offenes Eingeständnis des großen Schmerzes seien, der durch die jemenitischen Operationen verursacht wurde, die den zionistischen Feind schockiert und die Welt überrascht haben.

Atwan nannte die Opfer des jemenitischen Volkes einen Grund für Stolz für alle arabischen und islamischen Nationen und sagte, dass das Verbrechen des Angriffs auf Mitglieder der jemenitischen Regierung der Höhepunkt der Feigheit und Niedertracht sei, und dass es eine Gewohnheit der Zionisten sei, solche Aktionen durchzuführen. Sie taten dies im Iran und im Libanon und tun es jetzt im Jemen.

Er wies darauf hin, dass der Jemen diese Märtyrer zur Verteidigung der Nation, ihrer Würde, ihrer Heiligtümer und ihrer Ehre geopfert habe, und bedauerte, dass die arabischen Herrscher dieses Ereignis nicht verstehen und Trump Billionen von Dollar für den Krieg gegen den Jemen und Palästina geben. Dieser hochrangige regionale Analyst fuhr fort: "Der Jemen wird siegen, und Palästina wird siegen, und der Widerstand wird die Landkarten des Nahen Ostens neu schreiben."

Er sagte, dass die Tötung jemenitischer Zivilisten durch den zionistischen Feind darauf zurückzuführen sei, dass er stark unter den heldenhaften Angriffen des Jemen leide, die seine Sicherheit und Stabilität erschüttert und ihm massive wirtschaftliche, politische, militärische und andere Schäden zugefügt hätten. Atwan sagte: "Die Rakete mit dem abtrennbaren Sprengkopf, die Jaffa traf und dem Feind großen Schaden zufügte, war ein schmerzhaftes Ereignis und schockierte den Feind. Der Feind hatte nicht erwartet, dass diese Rakete ihr Ziel so präzise erreichen würde. In Zukunft werden die Besatzer weitere Überraschungen vom Jemen erleben."

Abdul Bari Atwan fügte hinzu, dass die jüngste jemenitische Operation mit einer Hyperschall-Spaltrakete dem Feind große menschliche und materielle Verluste zugefügt und die teuren amerikanischen und israelischen Luftverteidigungssysteme verschlissen habe. Atwan fuhr fort: "Zwei Milliarden Muslime stehen in der Schuld des Jemen, der sich dem zionistischen Feind und seinem kolonialen Projekt widersetzt hat. Natürlich sind die Marionetten-, gehorsamen und Söldnerregierungen Zionisten und haben keine Rolle bei den Völkermordverbrechen gespielt."

Er fügte hinzu, dass der Jemen alle arabischen und islamischen Länder beschämt habe, da er das einzige Land sei, das 22 Monate lang Widerstand geleistet und gegen den zionistischen Feind gekämpft habe und das palästinensische Volk trotz der Angriffe der USA, Großbritanniens und der Zionisten unterstützt habe. Atwan wies darauf hin, dass das gesamte palästinensische Volk die Haltung des Jemen und die Opfer der Jemeniten schätze, die sich ihrer Verantwortung nicht entzogen haben. Das gesamte Volk in allen besetzten palästinensischen Städten spürt die Größe der jemenitischen Haltung, die keine Angst vor den feigen zionistischen Verbrechen hat.

Atwan erklärte, dass der Jemen die Welt mit seinen Raketen überrascht habe und diese Überraschung das zionistische Regime von Grund auf erschüttert habe. Der Jemen hat bewiesen, dass er ein großes Land ist, das die Fähigkeiten, die Ehre und die Würde der islamischen Nation verteidigt. Er sagte voraus, dass der Jemen Überraschungen bereithalten werde, die das zionistische Regime und seine Unterstützer erschüttern würden.

Atwan wies darauf hin, dass das zionistische Regime seine größte Gefahr im Jemen sieht, und erklärte, dass der Jemen seine eigenen Raketen und militärischen Ausrüstungen herstellt und seine Militärs und Zivilisten großen Mut besitzen und standhaft in ihren ehrenhaften Positionen sind. Er betonte: "Der Jemen wird den zionistischen Feind besiegen und das zionistische Projekt von Grund auf zerstören, weil er über viele Fähigkeiten verfügt."