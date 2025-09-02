Vorschlag von Iran: Initiative „Sonderkonten und Abrechnungen der Shanghaier Organisation für Zusammenarbeit“ als Mechanismus zur Stärkung der finanzi

Am Montag erklärte Präsident Masoud Pezeshkian beim 25. Gipfeltreffen der Shanghaier Organisation für Zusammenarbeit, SCO, im chinesischen Tianjin, dass die Islamische Republik Iran im Rahmen der Stärkung der Finanzkooperationen zur Verringerung der Auswirkungen illegaler Sanktionen auf die wirtschaftlichen Interaktionen der Mitglieder, die Initiative „SCO-Sonderkonten und -Abrechnungen“ als praktischen Mechanismus zur Stärkung der Finanzkooperation vorschlägt.

Er fügte hinzu: „Diese Initiative basiert auf 3 Hauptachsen: Ausweitung der Abrechnungen mit nationalen Währungen und Verringerung der Abhängigkeit vom Dollar an den Börsen der Mitglieder, Einführung gemeinsamer digitaler Infrastrukturen und Nutzung digitaler Zentralbank-Währungen für sichere und schnelle Zahlungen sowie Einrichtung eines multilateralen Währungsswapfonds zur Unterstützung von Ländern, die Sanktionsdruck oder Liquiditätskrisen ausgesetzt sind.“

Der iranische Präsident fügte hinzu: „Die Shanghaier Organisation für Zusammenarbeit ist ein Symbol für den friedliebenden Geist ihrer Mitglieder in einer Welt, die jeden Tag mit einer neuen Krise konfrontiert ist. Die illegalen militärischen Angriffe des zionistischen Regimes und der USA gegen die Islamische Republik Iran im vergangenen Juni und die anhaltende Tötung der unterdrückten Bevölkerung von Gaza sowie die wahllose Ausweitung illegaler Sanktionen gegen verschiedene Länder sind klare Beispiele für das Versagen der heutigen Welt, ein geeignetes Modell globaler Regierungsführung und die Schaffung von internationalem Frieden und Sicherheit zu erreichen.“

Er betonte den konkreten Vorschlag der Islamischen Republik Iran, zwei wichtige Notwendigkeiten bzw. Bemühungen organisierter zu verfolgen, nämlich „die Notwendigkeit der Friedenskonsolidierung“ und „die Notwendigkeit, die finanzielle Zusammenarbeit zu stärken, um die Auswirkungen einseitiger Sanktionen zu verringern“.

Präsident Pezeshkian erklärte weiter: „Im Bereich der Friedenskonsolidierung ist es notwendig, ein Komitee aus Außenministern der Mitgliedsländer zu bilden, um Ansichten auszutauschen und sich über verschiedene Krisen zu beraten, die den Frieden und die Sicherheit in der Region bedrohen, operative Vorschläge für das Krisenmanagement zu formulieren und einen Mechanismus für dessen Weiterverfolgung vorzulegen.“

Hinzufügend betonte er: „Darüber hinaus begrüßt die Islamische Republik Iran Initiativen wie die Einrichtung spezialisierter Zentren zur Bewältigung von Sicherheitsbedrohungen und -herausforderungen, die Einrichtung eines Zentrums zur Bekämpfung des Drogenhandels, die Entwicklung von Mechanismen zur schnellen Reaktion in kritischen Situationen, die Einrichtung eines Zentrums für strategische Studien sowie die Erweiterung der offiziellen Sprachen der Organisation und betrachtet diese Maßnahmen als einen wirksamen Schritt zur Stärkung der kollektiven Zusammenarbeit und zur Schaffung dauerhafter Bindungen zwischen den Nationen.“