Irakische Regierung zieht das Gesetz über die Haschd al-Schaabi aus dem Parlament zurück

Laut einem Bericht der internationalen Nachrichtenagentur AhlulBayt (ABNA) erklärte Hussein al-Battat, ein Vertreter der Fraktion „Staat des Gesetzes“ im irakischen Parlament, heute, am Mittwoch, dass die irakische Regierung das Gesetz zur Strukturierung der Haschd-al-Schaabi-Kräfte aus dem irakischen Parlament zurückgezogen habe.

In einem Interview mit der irakischen Nachrichtenagentur „Shafaq News“ erklärte er: „Die irakische Regierung hat das Gesetz über die Organisation der Haschd al-Schaabi ohne Angabe eines bestimmten Grundes aus dem Parlament des Landes zurückgezogen.“

Al-Battat betrachtete diese Maßnahme als Ergebnis des Drucks einiger Länder, die versuchen, die Verabschiedung dieses Gesetzes zu stoppen.

Er forderte das irakische Parlament auf, Druck auf die Regierung des Landes auszuüben, um dieses Gesetz wieder zur Abstimmung ins irakische Parlament zu bringen.

Der Vertreter der Fraktion „Staat des Gesetzes“ im irakischen Parlament betonte, dass man sich von internem und externem Druck distanzieren und das Gesetz über die Haschd al-Schaabi verabschieden müsse.