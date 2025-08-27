Laut der Nachrichtenagentur ABNA unter Berufung auf den israelischen Fernsehsender Channel 12 haben ägyptische Beamte ihren israelischen Kollegen mitgeteilt, dass die Hamas in ihrer jüngsten Antwort auf das Waffenstillstandsangebot große Flexibilität gezeigt habe, das Netanjahu-Kabinett jedoch noch keine klare Antwort darauf gegeben habe.

Diese Beamten fügten hinzu, dass Netanjahus Verhalten inakzeptabel sei. Es bestehe die Möglichkeit, einen Waffenstillstand zu erreichen und mindestens 10 israelische Geiseln freizulassen, aber Tel Aviv ignoriere diese Angelegenheit einfach.

Gestern traf eine Delegation aus Ägypten in den besetzten Gebieten ein, um darüber zu sprechen. Katar zeigte ebenfalls mit dem Finger auf das zionistische Regime und erklärte, dass Tel Aviv nicht auf das Waffenstillstandsangebot reagieren wolle.

Die Vermittler erklärten, dass Tel Aviv den Prozess möglicherweise verzögere, damit Trump im September die besetzten Gebiete besuchen und dort das Abkommen verkünden könne, um erneut einen neuen Erfolg für sich zu verbuchen.