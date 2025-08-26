Australien hat den iranischen Botschafter unter falschen Vorwänden ausgewiesen

Laut der Nachrichtenagentur ABNA hat Australien am Dienstag, dem 26. August (4. September im iranischen Kalender), in einem feindseligen Akt gegen den Iran in einer Erklärung behauptet, den iranischen Botschafter aus dem Land ausgewiesen und die Aktivitäten der australischen Botschaft in Teheran ausgesetzt zu haben, und dies wegen Teherans Rolle bei zwei antisemitischen Anschlägen in den Städten Sydney und Melbourne.

Anthony Albanese, der Premierminister Australiens, der zusammen mit dem Außenminister, dem Innenminister und dem Leiter des Geheimdienstes des Landes an einer Pressekonferenz im australischen Parlament teilnahm, sagte unter diesem Vorwand auch, dass sein Land beabsichtige, die iranischen Revolutionsgarden auf die Liste der Terrororganisationen zu setzen.

Der australische Premierminister gab bekannt, dass die Botschaft seines Landes im Iran geschlossen wurde und dass alle australischen Diplomaten, die in Teheran stationiert waren, nun in einem Drittland sind.