Ehemaliger US-Beamter: Tel Aviv will einen neuen Krieg beginnen

Laut der Nachrichtenagentur Abna betonte der ehemalige stellvertretende US-Sicherheitsberater, dass das zionistische Regime, anstatt den katastrophalen Konflikt im Gazastreifen zu beenden, am Rande der Entfachung eines neuen Krieges im Westjordanland stehe.

Er fügte hinzu, dass Tel Aviv in Zukunft zwei gefährliche Wege einschlagen werde. Das zionistische Regime habe einen katastrophalen strategischen Fehler begangen, indem es die Palästinenser im Gazastreifen aushungerte.

Eyal Zamir, der Stabschef der Armee des zionistischen Regimes, sagte gestern, dass es im Westjordanland keinen Ort gäbe, den die zionistischen Soldaten nicht betreten könnten.

Während seines Aufenthalts im Westjordanland sagte er, dass der Krieg weitergehe.