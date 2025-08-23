Laut der Nachrichtenagentur Abna unter Berufung auf Al Jazeera haben israelische Medien die Details des neuen militärischen Plans des zionistischen Regimes zur Besetzung der Stadt Gaza enthüllt, der von der Armee dieses Regimes genehmigt wurde.

Dem Bericht zufolge beinhaltet der Plan die Massenevakuierung der Bewohner aus der Stadt Gaza, und Eyal Zamir, der Stabschef der israelischen Armee, hatte diesen Plan zuvor bei einer Sondersitzung in der Gaza-Brigade genehmigt. Die neuesten Nachrichten deuten ebenfalls darauf hin, dass die erste Phase der Operation zur Besetzung der Stadt Gaza durch die israelische Armee begonnen hat.

2 Phasen des Gaza-Besetzungsplans

Laut Behauptungen der zionistischen Medien umfasst dieser Plan zwei Hauptphasen: Die erste Phase begann mit einem Bodenmanöver zur Belagerung der Stadt. Während der zweiten Phase, die als Hauptphase gilt, werden die zionistischen Streitkräfte schrittweise in die Stadt Gaza eindringen, gleichzeitig mit massiven Luftangriffen. Erste Schätzungen deuten darauf hin, dass die vollständige Umsetzung dieses Plans etwa vier Monate dauern wird.

Die Operation beinhaltet auch die Massenevakuierung der Bewohner von Gaza innerhalb von mindestens zwei Wochen. Zuvor hatte Eyal Zamir, der Stabschef der israelischen Armee, angekündigt, dass die Armee sich auf den Beginn einer neuen Phase der Operation „Gideons Streitwagen“ vorbereitet, deren Ziel es ist, die Angriffe auf die Hamas-Bewegung in der Stadt Gaza zu vertiefen.

Hebräische Quellen wiesen darauf hin, dass etwa 80.000 Soldaten an der Belagerung von Gaza im Rahmen eines Plans beteiligt sind, der vom Kabinett des Premierministers des zionistischen Regimes, Benjamin Netanjahu, genehmigt wurde und die Voraussetzungen für die vollständige Besetzung des Gazastreifens schafft.

Zionistische Quellen bestätigten, dass 5.000 Frauen im letzten Jahr für Kampfeinsätze rekrutiert wurden, um möglicherweise den massiven Personalmangel in der Armee des zionistischen Regimes auszugleichen. Gleichzeitig sehen sich die Reservisten weiterhin mit dem Problem der Erschöpfung konfrontiert, und die ultraorthodoxen Haredim entziehen sich dem Militärdienst.

Schätzungen der israelischen Armee zeigen einen Mangel von mehr als 12.000 Soldaten in der Armee. Das Armeeradio des zionistischen Regimes berichtete, dass die Nicht-Einbeziehung der Haredim angesichts des Mangels an Soldaten die Armee dazu veranlasst hat, nach alternativen Lösungen zu suchen, um ihren Personalmangel auszugleichen.

Mohannad Mustafa, ein Forscher für Angelegenheiten des zionistischen Regimes, sagte bezüglich des zionistischen Plans für die Operation in Gaza, dass die israelische Armee anscheinend praktisch der Entscheidung der politischen Führer nachgegeben habe.

Er fügte hinzu, dass in Israel große Bedenken hinsichtlich der Folgen des Beginns der Operation bestehen, von denen die wichtigste der Tod einer großen Anzahl von Soldaten angesichts des fehlenden internen Konsenses über den Krieg ist, was die öffentliche Wut gegen das Kabinett und die Armee erhöhen könnte.

Es ist erwähnenswert, dass die Armee des zionistischen Regimes am Mittwoch den Beginn der ersten Phase der Operation zur Besetzung der Stadt Gaza ankündigte und erklärte, Zehntausende von Reservisten eingezogen zu haben. Politische Beobachter glauben, dass der massive Einmarsch der Besatzungssoldaten in das Herz der Stadt Gaza ihr Leben gefährden wird und Netanjahu somit ein Glücksspiel eingegangen ist, das nur zum Scheitern führen wird.