Iran: UN und Sicherheitsrat sollen den Terroranschlag in Sistan und Belutschistan verurteilen

Wie die Nachrichtenagentur „Ahl-e-Bayt“ (a) – Abna berichtet, fügte der Botschafter und ständige Vertreter Irans bei den Vereinten Nationen, Amir Saeed Iravani, am Freitag Ortszeit in einem weiteren Brief an den Generalsekretär der Vereinten Nationen und den Sicherheitsrat hinzu: „In Fortsetzung meines Schreibens vom 28. Juli 2025 (A/79/978-S/2025/489) möchte ich Ihre dringende Aufmerksamkeit auf einen weiteren abscheulichen Terroranschlag lenken, der von der bewaffneten Terrorgruppe ‚Jaysh al-Adl‘ in der Islamischen Republik Iran verübt wurde.“

Iravani fügte hinzu: „In den frühen Nachmittagsstunden des heutigen 22. August griffen bewaffnete Terroristen von Jaysh al-Adl in der Gegend von Daman in der Stadt Iranshahr in der Provinz Sistan und Belutschistan zwei Fahrzeuge an, in denen iranische Polizeibeamte saßen.“

Der hochrangige Diplomat der Islamischen Republik Iran fügte hinzu: „Dieser feige Anschlag führte zum Martyrium von fünf Polizeibeamten. Die Terrorgruppe Jaysh al-Adl hat die Verantwortung für dieses Verbrechen offen und ohne jegliche Zweideutigkeit übernommen.“

Der iranische Botschafter bei den Vereinten Nationen stellte klar: „Dieses Verbrechen folgt auf einen weiteren brutalen Terroranschlag vom 26. Juli 2025, bei dem drei bewaffnete Mitglieder von Jaysh al-Adl einen koordinierten Angriff auf das Gerichtsgebäude in Zahedan, der Hauptstadt der Provinz Sistan und Belutschistan, verübten.“

Der ständige Vertreter Irans bei der UNO sagte: „Bei diesem vorsätzlichen Anschlag auf Zivilisten kamen sechs unschuldige Menschen, darunter eine Mutter und ihr sechs Monate altes Baby, auf tragische Weise ums Leben, und 24 weitere wurden verletzt.“

Iravani erklärte: „Diese grausamen Verbrechen, die gezielt Polizeibeamte, Zivilisten und sogar Kinder ins Visier nehmen, stellen einen eklatanten Verstoß gegen das Völkerrecht, einschließlich des humanitären Völkerrechts, dar. Sie offenbaren erneut die unmenschliche, terroristische und extremistische Natur von Jaysh al-Adl und die ernsthafte Bedrohung, die sie für den Frieden und die Sicherheit in der Region darstellt.“

Der Botschafter der Islamischen Republik Iran bei den Vereinten Nationen betonte: „Diese Terrorgruppe operiert weiterhin straffrei, mit Verbindungen und Unterstützung von ISIS-Khorasan und ausländischen Unterstützern.“

Der ständige Vertreter Irans bei der UNO sagte: „Die Islamische Republik Iran fordert den Sicherheitsrat und den Generalsekretär auf, diesen abscheulichen Terrorakt auf das Schärfste und ohne jegliche Zweideutigkeit zu verurteilen.“

Iravani fuhr fort: „Jegliche Doppelmoral oder ein selektiver Ansatz bei der Verurteilung des Terrorismus ist inakzeptabel und untergräbt lediglich die Glaubwürdigkeit des Sicherheitsrats. Darüber hinaus tragen diejenigen, die solchen Terrorgruppen Unterstützung, Unterschlupf oder jegliche Erleichterung gewähren, die volle Verantwortung für ihre Verbrechen und müssen uneingeschränkt zur Rechenschaft gezogen werden.“

Am Ende seines Briefes fügte der iranische Botschafter bei der UNO hinzu: „Ich wäre Ihnen dankbar, wenn Sie veranlassen würden, dass dieses Schreiben als Dokument des Sicherheitsrats und der Generalversammlung unter dem Tagesordnungspunkt 110, betitelt ‚Maßnahmen zur Beseitigung des internationalen Terrorismus‘, verbreitet wird.“