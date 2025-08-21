Verurteilung der kriegstreiberischen Politik der USA gegen Venezuela

Laut der Nachrichtenagentur Abna hat das Außenministerium der Islamischen Republik Iran die Drohung der USA verurteilt, Gewalt gegen die nationale Souveränität und territoriale Integrität Venezuelas anzuwenden, und warnt vor den gefährlichen Auswirkungen und Konsequenzen der amerikanischen Abenteuer auf den Frieden und die Sicherheit in der Karibik.

Diese Aktionen der USA, die eine Fortsetzung der interventionistischen und illegalen Politik dieses Landes gegenüber dem venezolanischen Volk sind, stellen eine grobe Verletzung der Charta der Vereinten Nationen dar, insbesondere von Artikel 2 Absatz 4, der die Androhung oder Anwendung von Gewalt gegen unabhängige Staaten verbietet, und sind ein klares Zeichen für die zunehmende Missachtung der Grundregeln und Normen des Völkerrechts durch die US-Regierung.

Die Islamische Republik Iran erinnert an die grundlegenden Prinzipien der UN-Charta, die die Achtung der nationalen Souveränität und das Recht der Völker auf Selbstbestimmung sowie das Verbot der Gewaltanwendung gegen unabhängige Länder vorsehen, erklärt ihre Solidarität mit dem Volk und der Regierung der Bolivarischen Republik Venezuela und betont die Notwendigkeit der sofortigen Aufmerksamkeit des Sicherheitsrates und des Generalsekretärs der Vereinten Nationen für die potenziell gefährliche und friedensbedrohende Situation in der Karibik.