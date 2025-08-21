Araghchi: Die Taliban haben die Rechte der Schiiten in Afghanistan nicht respektiert

Laut der internationalen Nachrichtenagentur AhlulBayt (Abna) kritisierte Abbas Araghchi, der Außenminister der Islamischen Republik Iran, in einem am Mittwoch (von der staatlichen iranischen Nachrichtenagentur IRNA) veröffentlichten Interview die Leistung der Taliban in Bezug auf Schlüsselthemen in Afghanistan.

Er sagte, dass der Iran trotz der engen Zusammenarbeit mit der Gruppe zur Sicherung seiner nationalen Interessen noch weit von der Anerkennung der Taliban-Regierung entfernt sei.

Unter Bezugnahme auf die zahlreichen Herausforderungen zwischen Iran und Afghanistan, darunter Migranten, Drogen, Terrorismus, Grenzsicherheit, Handel, die Wasserfrage, die persische Sprache und insbesondere die Sicherheit der Schiiten, sagte Araghchi: „Wir können diese Angelegenheiten nicht ignorieren.“

Der iranische Außenminister stellte klar, dass die Taliban in einigen Bereichen Maßnahmen ergriffen haben, aber in vielen anderen versagt haben. Er sagte: „Die Sicherheit der Schiiten wurde gewährleistet, aber ihre Rechte wurden in den letzten Jahren nicht respektiert.“

Es sollte auch erwähnt werden, dass die Taliban nach ihrer Rückkehr an die Macht das Personenstandsgesetz der Schiiten außer Kraft setzten und alle Bücher der Dschafaritischen Jurisprudenz aus Universitäten, Schulen und staatlichen Bibliotheken entfernten. Die Gruppe betonte, dass die Gesetze Afghanistans auf der Hanafi-Rechtsschule basieren müssen.

In einem anderen Teil des Interviews verwies Araghchi auf das Wasserrecht des Iran aus dem Hirmand-Fluss und sagte, die Situation der Einhaltung des Wasserrechts habe sich „verbessert, aber das erwartete Niveau noch nicht erreicht.“ Er betonte auch, dass die Bankprobleme der Iraner in Afghanistan weiterhin ungelöst seien.

Der iranische Außenminister kündigte auch eine Einigung mit den Taliban über die Rückkehr der Migranten an und sagte: „Eine Million Migranten wurden nach Afghanistan zurückgeführt, ohne eine Krise in den Beziehungen zwischen den beiden Seiten zu verursachen.“ Dies geschah, obwohl die Situation in den ersten Tagen und vor dem Eintreffen der Volks- und iranischen Streitkräfte extrem schwierig und schwierig war.