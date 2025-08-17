Baghaei: Wir beobachten die Entwicklungen im Kaukasus mit offenen Augen

Nach Angaben der Nachrichtenagentur AhlulBayt (ABNA) erläuterte „Ismail Baghaei“, der Sprecher des Außenministeriums der Islamischen Republik Iran, in einem Interview die Haltung Irans zu den jüngsten Entwicklungen in der Region des Südkaukasus. Er betonte die Bedeutung dieser Region für den Iran und die Nachbarländer und sagte: „Die Region des Südkaukasus ist für uns und die Länder der Region, insbesondere Russland, aus verschiedenen politischen, wirtschaftlichen und geopolitischen Gründen von großer Bedeutung.“

Der Sprecher des Außenministeriums wies auf die Sensibilität des Iran gegenüber den Entwicklungen im Nordwesten des Landes hin und fügte hinzu: „Wir beobachten die Entwicklungen mit offenen Augen und vereinfachen oder verharmlosen kein Thema.“

Baghaei, der an einem Telefoninterview für das Radioprogramm „Auf der Welle des Dialogs“ teilnahm, betonte auch die Notwendigkeit, Fehlinterpretationen und die Verbreitung falscher Informationen zu vermeiden. Er sagte: „Einige Interpretationen basieren auf falschen Informationen und könnten darauf abzielen, die Beziehungen der Islamischen Republik Iran zu den Ländern des Südkaukasus zu stören.“

In einem anderen Teil des Interviews sagte der Sprecher des Außenministeriums: „Wir empfehlen, Begriffe und Konzepte zu vermeiden, die zu Missverständnissen führen könnten.“

Er erwähnte auch das Thema der Aufhebung der Verlängerung der armenischen Grenze und erklärte: „Unsere Diskussion dreht sich um die Aufhebung der Verlängerung der armenischen Grenze, und wir glauben, dass dieses Thema mit Sorgfalt und Sensibilität verfolgt werden sollte.“

Der Sprecher des Außenministeriums verwies ferner auf den jüngsten Krieg zwischen Armenien und Aserbaidschan und sagte: „Mit dem Beginn des Krieges zwischen diesen beiden Ländern wurde die Bahnstrecke im Süden Armeniens unterbrochen.“

Er fügte hinzu: „Der vierte Punkt ist die externe Einmischung, die unsere rote Linie darstellt. Wir halten die externe Einmischung und die Präsenz von Kräften außerhalb der Region keineswegs für nützlich und sind der Ansicht, dass dies zu geopolitischen Komplexitäten führt.“

Er betonte: „Die Islamische Republik Iran ist der Ansicht, dass die Anwesenheit ausländischer Kräfte in der Region des Südkaukasus die Situation verkompliziert.“

Baghaei sagte: „Die armenischen Behörden haben uns ausdrücklich mitgeteilt, dass der Wiederaufbau dieser Bahnstrecke mit Beteiligung armenischer Unternehmen und eines amerikanischen Unternehmens, das gemäß den armenischen Gesetzen registriert wird, erfolgen wird und dass keine ausländischen Kräfte entlang der Grenzen stationiert werden.“

Der Sprecher des Außenministeriums verwies auch auf Artikel zwölf des Friedensabkommens zwischen Armenien und Aserbaidschan und sagte: „Gemäß diesem Artikel werden keine ausländischen Militärkräfte entlang der Grenzen Armeniens und Aserbaidschans stationiert.“

Er fügte hinzu: „Wir sind sehr sensibel in dieser Angelegenheit, und Armenien selbst ist sich der Folgen der Anwesenheit ausländischer Kräfte bewusst.“

Am Ende des Interviews betonte der Sprecher des Außenministeriums noch einmal die Bedeutung der Region des Südkaukasus für den Iran und sagte: „Wir haben gute Beziehungen zu den Ländern des Südkaukasus und glauben, dass die Stabilität und Sicherheit dieser Region für uns von großer Bedeutung sind.“

Er fügte hinzu: „Die Islamische Republik Iran ist bereit, Schritte zur Stärkung der bilateralen Beziehungen und der Zusammenarbeit mit den Ländern der Region zu unternehmen und jede Maßnahme zu unterstützen, die zur Stärkung der Stabilität und Sicherheit in der Region beiträgt.“