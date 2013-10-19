Irans Präsident betont Zusammenarbeit mit Kuba

Der iranische Präsident sagte, dass Iran und Kuba durch ihre Zusammenarbeit eine bedeutende Rolle in internationalen Organisationen, wie zum Beispiel bei der Blockfreien Bewegung, spielen können.

Wie das Informationszentrum des iranischen Präsidenten mitteilte, hat Hassan Rohani am heutigen Samstag bei einem Treffen mit Vladimir Andrés Gonzales Quesada, dem neuen kubanischen Botschafter in Teheran, gesagt, dass Iran und Kuba in wichtigen internationalen Fragen eine gemeinsame Sichtweise hätten und Iran gute Beziehungen zu den lateinamerikanischen Ländern, insbesondere auch Kuba habe. Weiter sagte der iranische Präsident, dass die Grossmächte schon immer zwischen unabhängigen Ländern wie Iran und Kuba Probleme verursacht hätten. Er hob hervor, dass beide Länder durch Einheit und Übereinstimmung, den Großmächten deutlich machen müssen, dass die Zeit der Unterdrückung beendet ist und man diese Länder dazu bringen müsse, ihre Beziehungen mit anderen Ländern auf gleichem Niveau und auf der Basis von Gerechtigkeit durchzuführen.

Der neue Botschafter Kubas in Teheran überreichte sein Beglaubigungsschreiben an Dr. Rohani und hob die Beziehungen zwischen Teheran und Havanna hervor. Er erklärte auch die Bereitschaft seines Landes für einen umso größeren Ausbau der Beziehungen mit Iran auf verschiedenen Gebieten.