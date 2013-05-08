Dalai Lama verurteilt Gewalt gegen Muslime in Myanmar

Der im Exil lebende tibetische Buddhisten-Führer verurteilte die Angriffe der extremistischen Buddhisten in Myanmar auf die Muslime. Einem Bericht von Press-TV zufolge hielt Dalai Lama gestern eine Rede an der Universität Maryland und verurteilte die Tötung von Rohingya-Muslimen in Myanmar und hob hervor, dass die Tötung von unschuldigen und wehrlosen Menschen im Namen der Religionen unvorstellbar und inakzeptabel sei. Er sah die Wurzel dieser Auseinandersetzungen in Myanmar als politisch an. Etwa 800 000 Rohingya-Muslimen im Westen Myanmars werden ihre Bürgerrechte verwehrt. Sie werden ständig von den extremistischen Buddhisten angegriffen. Bislang sind hunderte Muslime bei diesen Angriffen ums Leben gekommen und Tausende geflüchtet.