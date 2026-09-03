New-York-Times-Bericht über den logistischen Albtraum der US-Marine in der Region

Laut der Nachrichtenagentur ABNA unter Berufung auf den Sender Al-Masirah räumte die New York Times in einem Bericht ein: «Während der Krieg mit Iran andauert, sieht sich die US-Marine in der Region einem "logistischen Albtraum" gegenüber.»

Die Zeitung berichtete, dass iranische Angriffe die Versorgungskette der US-Marine in der Region völlig verändert und erheblichen Druck auf die Kriegsschiffe des Landes ausgeübt haben.

Die New York Times fügte hinzu, dass amerikanische Schiffe in der Region wöchentlich genügend Lebensmittel für mehr als 420.000 Mahlzeiten und etwa 8 Millionen Gallonen Treibstoff benötigen.

Laut diesem Bericht hat Iran den lebenswichtigen Logistikstützpunkt der US-Marine in Bahrain zerstört, und die Bedrohung durch Raketen und Drohnen hat einige andere Häfen für Versorgungs- und Unterstützungsoperationen unbrauchbar gemacht.

Die Zeitung erklärte, dass die fehlende Zugänglichkeit zu nahe gelegenen Stützpunkten die US-Marine dazu gezwungen habe, ihre Schiffe alle fünf bis sechs Tage auf See wieder zu versorgen.

Die New York Times betonte, dass die Wiederauffüllung amerikanischer Schiffe auf See alle fünf bis sechs Tage ein komplexer und riskanter Prozess sei und eine Fortsetzung dieses Zustands unmöglich sein werde.