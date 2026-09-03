Laut der Nachrichtenagentur ABNA unter Berufung auf die Website Binance wiederholte der US-Aussenminister Marco Rubio heute, am Mittwoch, die gescheiterten Positionen seines Landes gegenüber Teheran und behauptete: «Länder, die Iran bei der Einkommensgenerierung helfen, werden wir sanktionieren.»

Gemäss diesem Medium behauptete der US-Aussenminister auch, dass Washington weiterhin gegen iranische Angriffe auf Schiffe vorgehen werde!

Marco Rubio erklärte: «Leider sind wir in Bezug auf Iran in der Einschätzung der Lage nicht mit den Russen und dem russischen System einer Meinung. Keine der Massnahmen anderer gegenüber Iran wird auf irgendeine Weise unsere Fähigkeit beeinträchtigen, die notwendigen Massnahmen zum Schutz Amerikas zu ergreifen. Es ist jedoch klar, dass wir in Bezug auf die Massnahmen Irans nicht unbedingt mit der russischen Position übereinstimmen. Aber Russland und Putin persönlich haben mit ihren eigenen Problemen zu kämpfen; Probleme, von denen ich annehme, dass sie einen Grossteil seiner Zeit und Aufmerksamkeit in Anspruch nehmen — wie der Krieg mit der Ukraine und, ehrlich gesagt, die Auswirkungen der ukrainischen Angriffe zusammen mit den Sanktionen auf die russische Wirtschaft. Die ganze Welt will mehr Abfangjäger. Dies ist zur weltweit wichtigsten Verteidigungspriorität geworden — nicht nur für die Ukraine, sondern für die ganze Welt. Auch die Länder des Nahen Ostens (Westasiens) wollen sie. Ich muss daran erinnern, dass auch die Vereinigten Staaten ihre eigenen Bedürfnisse haben; wir haben unsere eigenen Verteidigungsanforderungen und -erfordernisse. Und bevor wir anderen helfen können, müssen wir sicherstellen, dass unsere Bestände stets auf einem ausreichenden Niveau sind.»

Indem er die falschen und abgedroschenen Positionen seines Landes wiederholte, um einen Teil des wirtschaftlichen Umfelds zu beruhigen, das von Trumps kostspieliger Aggression gegen Iran betroffen ist, behauptete er: «Es geht nicht nur um die Bestrafung Irans. Es geht darum, ihnen den Zugang zu finanziellen Mitteln zu verwehren. Kein Land sollte Iran helfen, Sanktionen zu umgehen. Kein Land sollte ihnen bei der Schaffung von Mechanismen helfen, die ihnen Einkommen ermöglichen — Einkommen, das dann für den Bau von Atomwaffen verwendet wird! Wenn ein Land sich dazu entschliesst, werden wir gezwungen sein, auch dieses Land zu sanktionieren! Sie schiessen weiterhin auf Ziele und eröffnen das Feuer auf Schiffe. Daher werden wir weiterhin Ziele angreifen, die eine unmittelbare Bedrohung für unsere Streitkräfte und die weltweite Schifffahrt in diesen Meerengen darstellen! Die Meerengen werden offen bleiben und nicht unter iranischer Kontrolle sein!»