Laut der Nachrichtenagentur ABNA unter Berufung auf «Russia Today» reagierte der US-Senator Bernie Sanders auf einen Beitrag von US-Präsident Donald Trump, in dem Trump vorschlug, nach der «Kontrolle» der USA über die strategische Strasse von Hormus diese in «Trump-Strasse» umzubenennen.

Sanders schrieb in einem Beitrag auf der Plattform «X»: «Nein, Herr Trump, das amerikanische Volk will nicht, dass Sie die Strasse von Hormus nach sich selbst benennen... Sie wollen, dass Sie Ihren illegalen Krieg im Iran beenden; einen Krieg, der den Preis für Diesel auf 5,69 Dollar pro Gallone und für Benzin auf 4,12 Dollar pro Gallone getrieben hat... Sie sind Präsident, kein verrückter König – also verhalten Sie sich auch so.»

Zuvor hatte Trump auf der Plattform «Truth Social» geschrieben: «Jetzt, da die Strasse von Hormus unter der Kontrolle der Vereinigten Staaten von Amerika steht, sollten wir sie in Trump-Strasse umbenennen?»

Obwohl Donald Trump wiederholt behauptet hat, die Kontrolle über die Strasse von Hormus übernommen zu haben, deuten Informationen aus internationalen Kreisen darauf hin, dass Iran nach wie vor die vollständige Kontrolle über diese strategische Meerenge hat und die Schifffahrt dort gemäss den iranischen Sicherheitsprotokollen erfolgt. Gemäss vorläufigen Schifffahrtsdaten, die heute, am Donnerstag, veröffentlicht wurden, durchquerten gestern 6 Frachtschiffe die Strasse von Hormus, was im Vergleich zu 11 Schiffen am Vortag einen Rückgang darstellt und deutlich unter dem Zehn-Tage-Durchschnitt von etwa 13 Schiffen liegt.