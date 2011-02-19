Zunehmende Luftangriffe der Nato gegen Ostafghanistan

Die meisten Opfer waren Frauen und Kinder.Amerikanische Truppen haben Qaziabad umstellt und erlauben nicht, dass die Verwundeten ins Krankenhaus gebracht werden.Im Jahr 2001 fielen die USA und ihre Verbündeten in Afghanistan ein, um angeblich gegen die Taliban und Al Kaida vorzugehen. Doch Gewalt und Unsicherheit stehen weiter auf der Tagesordnung. Die eigentlichen Opfer sind die Zivilisten im Land.
19 Februar 2011 - 20:30
News ID: 227456
Bei Luftangriffen ausländischer Truppen im Osten Afghanistan sind 64 Menschen ums Leben gekommen. Aus Konar wird berichtet, dass bei dem Bombenangriff am Freitag durch die Nato in Qaziabad in Konar 51 Zivilisten und 13 Taliban getötet wurden.