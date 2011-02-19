Zunehmende Luftangriffe der Nato gegen Ostafghanistan

Die meisten Opfer waren Frauen und Kinder.Amerikanische Truppen haben Qaziabad umstellt und erlauben nicht, dass die Verwundeten ins Krankenhaus gebracht werden.Im Jahr 2001 fielen die USA und ihre Verbündeten in Afghanistan ein, um angeblich gegen die Taliban und Al Kaida vorzugehen. Doch Gewalt und Unsicherheit stehen weiter auf der Tagesordnung. Die eigentlichen Opfer sind die Zivilisten im Land.