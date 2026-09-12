Irakischer Widerstand: Angriff auf saudi-arabische Einrichtungen war nicht unsere Tat; Glückwünsche an die Jemeniten

Nach dem Bericht der Nachrichtenagentur Abna unter Berufung auf Al-Alam Al-Harbi wies der Islamische Widerstand im Irak in einer Erklärung die gegen den irakischen Widerstand erhobene Anschuldigung zurück, lebenswichtige Einrichtungen Saudi-Arabiens ins Visier genommen zu haben, und betonte: Wir sind über die Eile der irakischen Regierung überrascht, diese Behauptungen ohne Berufung auf glaubwürdige Beweise oder konkrete Untersuchungen zu akzeptieren.

Der Islamische Widerstand im Irak erklärte heute, am Samstag, in einer Erklärung: Während wir den anhaltenden Feldsiegen des widerstandsfähigen jemenitischen Volkes gegen die saudi-arabischen Kräfte und ihre Söldner gratulieren, betonen wir, dass die gegen den irakischen Widerstand erhobene Anschuldigung, lebenswichtige Einrichtungen Saudi-Arabiens am vergangenen Freitag ins Visier genommen zu haben, (eine Ehre ist, auf die wir keinen Anspruch erheben); gleichzeitig sind wir über die Eile der irakischen Regierung überrascht, diese Behauptungen ohne Berufung auf glaubwürdige Beweise oder konkrete Untersuchungen zu akzeptieren.

Der Islamische Widerstand im Irak erklärte: Die Wiederholung der Politik der Anschuldigungen und der Ablenkung der öffentlichen Meinung ist nichts anderes als ein gescheiterter Versuch, die aufeinanderfolgenden Niederlagen der saudi-arabischen Kräfte und ihrer Werkzeuge durch die ehrbaren Söhne des Jemen zu vertuschen.

In der Erklärung des Islamischen Widerstands im Irak heißt es: Während wir die unveränderte Position des irakischen Widerstands zur Unterstützung des unterdrückten und belagerten jemenitischen Volkes bekräftigen, das seit über einem Jahrzehnt unter der Blockade des saudi-arabischen Regimes steht, warnen wir davor, in die Falle böswilliger zionistisch-amerikanischer Pläne zu geraten, die versuchen, den Irak in Krisen zu ziehen, die nur den Feinden dieses Landes nützen.

Der Islamische Widerstand im Irak erklärte: Abschließend erklären wir unsere Bereitschaft, an jeder staatlichen Wahrheitsfindungskommission teilzunehmen, mit dem Ziel, die Wahrheit aufzudecken, anstatt verdächtigen Darstellungen zu folgen.