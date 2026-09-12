Nach dem Bericht der Nachrichtenagentur Abna schrieb die russische Zeitung «Nesawissimaja Gaseta», dass das Pentagon und die Geheimdienste Amerikas die Frage der Reduzierung der militärischen Präsenz dieses Landes in der Region nach dem Ende des Krieges gegen Iran prüfen. Diese Frage beschränkt sich nicht nur auf die Nichtwiederherstellung der durch iranische Vergeltungsangriffe beschädigten Stützpunkte, sondern umfasst auch die Verlegung einiger Kampf- und Aufklärungsinfrastrukturen außerhalb der Region.

Anton Mardasow, Analyst für regionale Angelegenheiten, betonte: Der Übergang zu einer neuen Phase der Überprüfung von Taktiken und Strategien ist Teil des Ergebnisses des Krieges gegen Iran. Das Pentagon sucht unter diesen Bedingungen die Stärkung der Zusammenarbeit mit seinen regionalen Partnern.

Er fügte hinzu: Dennoch steht Amerika vor der Gefahr, dass die regionalen Mächte Verhandlungen über die Erzielung geheimer Vereinbarungen mit Iran über die Nichtführung von Krieg und Aggression aufnehmen. Diese Länder zeigen mehr Eigenständigkeit in den bilateralen Beziehungen zu Amerika und der Teilnahme an Kategorisierungen. Dies mag im Hinblick auf die Schaffung einer multipolaren Welt wünschenswert sein, aber hinsichtlich der Verschärfung der Spannungen zwischen einer Reihe von Ländern und Israel könnte es zu einer Verschlechterung der Lage führen.