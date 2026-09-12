Nach dem Bericht der Nachrichtenagentur Abna unter Berufung auf den Sender Al-Jazeera behauptete das Zentralkommando der Terrorarmee Amerikas (CENTCOM) heute, am Samstag, in einer veröffentlichten Mitteilung, dass es bisher die Route von 100 Handelsschiffen im Rahmen des sogenannten Plans «Stahlwand» geändert hat.

Diese terroristische Einrichtung behauptete in Fortsetzung ihrer Behauptung zur Stärkung der Moral ihrer Militärangehörigen gegenüber den Verteidigungskräften Irans: Seit der Wiederaufnahme der sogenannten Blockade «Stahlwand» gegen Iran durch Amerika in den letzten 60 Tagen hat CENTCOM die Route von 100 Handelsschiffen geändert. Amerikanische Militärangehörige bleiben weiterhin mit voller Konzentration auf diese Mission fokussiert.

Die genannte terroristische Einrichtung hatte zuvor ebenfalls ähnliche Behauptungen aufgestellt.