Wie die Agentur Abna unter Berufung auf Reuters berichtet, hilft Courtney Sanders seit Beginn des amerikanischen Krieges gegen Iran (amerikanisch-zionistische Aggression gegen Teheran) vor sechs Monaten den Familien amerikanischer Soldaten, die Lücke zu füllen, die ihre Angehörigen (amerikanische Terroristen-Soldaten in der US-Armee) hinterlassen haben.

Reuters fügte in diesem Bericht hinzu: Die Koordination für den Transport von Kindern zur Schule oder deren Abholung, der Ausgleich von Einkommensverlusten sowie die ständige Angst durch die Trennung gehören zu diesen Herausforderungen. Sanders sagt: «Man lebt wie in ständiger Sorge.»

Sie leitet die regionale Niederlassung Chicago der Organisation «Blue Star Families» – der grössten gemeinnützigen Organisation zur Unterstützung von Militärfamilien in den USA. In den letzten sechs Monaten waren US-Soldaten in verschiedenen Regionen ausserhalb des Landes im Einsatz, darunter im Nahen Osten (Westasien). Die USA haben über 50 000 Soldaten in dieser gesamten Region stationiert und Tausende weitere Marinesoldaten und Matrosen zur Unterstützung von Kampfhandlungen entsandt.

Der Bericht fügt hinzu, dass im Verlauf dieser Gefechte 18 US-Soldaten getötet und über 750 verwundet wurden. Sanders sagt, dass die Familien der Soldaten während dieses Krieges, der von vereinzelten Kämpfen, hin- und hergehender Diplomatie und ergebnislosen Friedensverhandlungen begleitet war, «starke emotionale Höhen und Tiefen» erlebt haben. «Gerade wenn man das Gefühl hat, durchatmen zu können, trifft einen wieder ein schwerer und plötzlicher Schlag (seitens Irans).» Diese Belastungen sind Ehefrauen, Kindern, Müttern und Vätern von US-Soldaten vertraut; doch die Angehörigen dieser Soldaten sagten Reuters, dass die Plötzlichkeit des Konflikts mit Iran und sein schwankender Verlauf diesen Druck verstärkt hätten. Einige Militärfamilien kämpfen auch mit finanziellen Problemen.