Bagdad: Das Ende der Mission der Koalition bedeutet nicht das Ende der Zusammenarbeit mit befreundeten Ländern

Wie die Nachrichtenagentur Abna unter Berufung auf Al-Dschasira berichtet, erklärte das irakische Außenministerium in einer Erklärung: Das offizielle Ende der Mission der internationalen Koalition in diesem Land bedeutet nicht das Ende der Zusammenarbeit Bagdads mit befreundeten Ländern, und die Sicherheitszusammenarbeit wird weiterhin auf der Grundlage gemeinsamer Interessen und gegenseitiger Achtung der nationalen Souveränität fortgesetzt.

Das irakische Außenministerium fügte hinzu: Das Ende der Mission der internationalen Koalition ist der Beginn einer neuen Phase für den Irak, in der Bagdad die Verantwortung für die Gewährleistung seiner eigenen Sicherheit und Stabilität übernimmt.

Gemäß dieser Erklärung wird die Sicherheitszusammenarbeit mit befreundeten Ländern in Bereichen wie Ausbildung und Stärkung der Fähigkeiten fortgesetzt, und diese Zusammenarbeit wird zur Stärkung der Sicherheit und Stabilität und zur Unterstützung der Bemühungen im Kampf gegen den Terrorismus beitragen.

Betonung von „al-Saidi“ auf der Notwendigkeit des Beginns einer neuen Phase im Irak

„Ali al-Saidi“, der Premierminister des Irak, betonte die Notwendigkeit des Beginns einer neuen Phase in diesem Land und der Beendigung der Verwandlung des Irak in eine Arena für die Konflikte anderer.

Al-Saidi sagte: „Lasst uns einen neuen Bund verkünden, in dem der Irak von einem Feld der Konflikte zu einem Vaterland wird, das seine eigene Entscheidung trifft und sein Land und seine Souveränität verteidigt.“

Der Premierminister des Irak fügte hinzu: „Die Iraker haben einen hohen Preis aus ihren Jahren der Geduld gezahlt, und die Anzahl der Waffen in unserem Land nahm zu, bis der Irak zu einer Arena für andere wurde.“

Er würdigte auch die hohe religiöse Autorität in Nadschaf für ihre entschlossene Haltung zur Verteidigung des Irak und des Volkes dieses Landes.