  1. Home
  2. Perkhidmatan
  3. Deutschland

Berlin: Trump ist schuld an der Schließung der Straße von Hormus

22 Juni 2026 - 11:46
News ID: 1830326
Source: ABNA
Berlin: Trump ist schuld an der Schließung der Straße von Hormus

Der deutsche Verteidigungsminister nannte in einem Interview Donald Trump für die Schließung der Straße von Hormus verantwortlich.

Laut der Nachrichtenagentur Abna unter Berufung auf die Nachrichtenagentur DPA erklärte Boris Pistorius, der deutsche Verteidigungsminister, heute Sonntag in einem Interview mit dem Fernsehsender ARD: Die Öffnung der Straße von Hormus, oder besser gesagt die sichere Passage durch sie, liegt im Interesse Europas, im Interesse unserer Energieversorgung und unserer wirtschaftlichen Verbesserung.

Der deutsche Verteidigungsminister fügte hinzu, dass jedes Abkommen zur Wiedereröffnung dieser Meerenge der Unterstützung Irans und Omans bedarf.

In diesem Zusammenhang fügte er hinzu, dass Trump für die Blockade der Straße von Hormus verantwortlich sei.

Your Comment

You are replying to: .
captcha