Laut der Nachrichtenagentur Abna unter Berufung auf die Nachrichtenagentur DPA erklärte Boris Pistorius, der deutsche Verteidigungsminister, heute Sonntag in einem Interview mit dem Fernsehsender ARD: Die Öffnung der Straße von Hormus, oder besser gesagt die sichere Passage durch sie, liegt im Interesse Europas, im Interesse unserer Energieversorgung und unserer wirtschaftlichen Verbesserung.

Der deutsche Verteidigungsminister fügte hinzu, dass jedes Abkommen zur Wiedereröffnung dieser Meerenge der Unterstützung Irans und Omans bedarf.

In diesem Zusammenhang fügte er hinzu, dass Trump für die Blockade der Straße von Hormus verantwortlich sei.