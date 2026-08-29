По сообщению агентства «Абна», издание Africa Intelligence сообщило, что лидеры ополчения «Силы быстрого реагирования» в Судане, во главе с Мохаммедом Хамданом Дагло, известным как Хемедти, с начала войны в стране поддерживали контакты с сионистским режимом и совершали поездки в Тель-Авив.

Согласно этому докладу, представители ополчения «Силы быстрого реагирования» в мае 2025 года и феврале 2026 года посетили Тель-Авив для встреч с чиновниками африканского отдела Министерства иностранных дел сионистского режима и офицерами разведывательной службы этого режима.

В докладе также говорится, что Абдуррахим Хамдан Дагло, заместитель Хемедти, и его брат Аль-Куни присутствовали на этих поездках. Сионистский режим с 2021 года поставлял ополченцам «Силы быстрого реагирования» в Судане оборудование для наблюдения и другое военное снаряжение через канал, связанный с «Моссадом», одновременно укрепляя официальные отношения с правительством этой страны.