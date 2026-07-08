VIDEO | Der reine Körper des gefallenen Führers der Revolution erreichte die Goldene Halle des Heiligtums von Imam Ali (a.)
8 Juli 2026 - 20:08
News ID: 1837580
Source: ABNA
Laut der Internationalen Nachrichtenagentur Ahl-ul-Bayt (ABNA) – Der reine Körper des gefallenen Führers der Islamischen Revolution wurde zur Goldenen Halle des Heiligtums des Fürsten der Gläubigen, Imam Ali (a.), gebracht, und die Zeremonie des Ziyarat mit der Rezitation der Du'a Aminullah wurde in einer von Trauer und Spiritualität erfüllten Atmosphäre abgehalten.
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