VIDEO | Der reine Körper des gefallenen Führers der Revolution erreichte die Goldene Halle des Heiligtums von Imam Ali (a.)

Laut der Internationalen Nachrichtenagentur Ahl-ul-Bayt (ABNA) – Der reine Körper des gefallenen Führers der Islamischen Revolution wurde zur Goldenen Halle des Heiligtums des Fürsten der Gläubigen, Imam Ali (a.), gebracht, und die Zeremonie des Ziyarat mit der Rezitation der Du'a Aminullah wurde in einer von Trauer und Spiritualität erfüllten Atmosphäre abgehalten.