Wie die Nachrichtenagentur ABNA unter Berufung auf Al-Dschasira berichtet, kritisierte «Hussein al-Hadsch Hassan», der Vertreter der Hisbollah im libanesischen Parlament, die im Fall der im Land beschlagnahmten Sprengstoffladung erlassene Anklageschrift und betrachtete sie als ungerecht und von politischem Druck beeinflusst.

Al-Hadsch Hassan betonte, dass die erlassene Anklageschrift im Widerspruch zu den Gesetzen und der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte stehe, die das Recht auf Widerstand gegen Besatzung garantiere.

Er fügte hinzu: Die Bestimmungen dieser Anklageschrift stehen unter dem Einfluss bekannter politischer Diktate und können daher nicht als gerechte und auf Rechtsnormen basierende Maßnahme betrachtet werden.

Diese Äußerungen erfolgten, nachdem die Justizbehörden des Libanon im Fall der Entdeckung einer großen Sprengstoffladung Anklagen gegen 13 Personen erhoben hatten.

Laut einem Bericht der Associated Press enthielt diese Ladung etwa 780 Kilogramm Sprengstoff, die in einem Lastwagen an einem Kontrollpunkt auf der Straße von Beirut ins Bekaa-Tal entdeckt und beschlagnahmt wurden. Zwei Personen wurden in diesem Fall festgenommen, und 11 weitere, darunter fünf unter Pseudonymen, werden in Abwesenheit verfolgt.

Die in diesem Fall erhobenen Vorwürfe umfassen die Bedrohung der inneren Sicherheit des Landes, die Aufbewahrung von Waffen und Sprengstoffen sowie die Bildung illegaler Vereinigungen mit dem Ziel, die Autorität des libanesischen Staates zu schwächen.

Die Hisbollah bestätigte das Eigentum an der Sprengstoffladung und erklärte, dass diese Materialien für die Bekämpfung der Besatzungssoldaten bestimmt waren. Diese Bewegung forderte zudem die Rückgabe der Ladung und die Freilassung der festgenommenen Personen.

Der Fall der Sprengstoffladung wird im Libanon zu einer Zeit behandelt, in der die westlich orientierte Regierung dieses Landes auf Befehl Amerikas und des zionistischen Regimes die Entwaffnung des Widerstands verfolgt.